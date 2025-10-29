به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان معاون دادسرای عمومی و انقلاب زنجان با بیان اینکه به دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان، وفق مقرارت قانونی تمام اصناف تحت پایش و رصد قرار گرفته و تذکرات لازم به آنها در خصوص رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوز‌های لازم به آنان گوشزد شد.

بیگدلی افزود: علی رغم ابلاغ مسائل قانونی شاهد عدم رعایت موضوعات از سوی افراد بودیم که حسب قانون برابر تخلفات که محرز شد دستوراتی همچون پلمپ یک تا ۶ ماهه تعدادی از کافه‌ها و ارشاد قضایی سایر کافه داران به جهت رعایت مقررات انجام شد.

همچنین تعدادی از کافه ها نیز که اقدامات خود را در راستای رعایت موازین قانونی قرار داده بودند قدردانی شدند.

وی در پایان این بازرسی‌ها اعلام کردکه مجموعه دستگاه قضایی حامی تمامی اصنافی می‌باشد که وفق مقررات قانونی در حال ارائه خدمات به عموم همشهریان هستند؛ اما دادسرای مرکز استان زنجان در راستای اعمال مجازات متخلفان و رسیدگی به جرم مُجرمان هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.