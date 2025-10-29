مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل ، از آغاز مرحله اجراییِ طرحِ طاها به زودی در استان خبرداد. این طرح با هدفِ اتصالِ بنگاههای کوچک و بزرگ، پس ازبررسی های تخصصی، در مسیرِ اجرا قرار میگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رحیم زاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: طرح طاها با هدف پیوند دادن کارگاه‌های کوچک و کسب‌وکار‌های خرد به بازار‌های گسترده و شبکه‌های فروش طراحی شده است تا سهم تولیدکنندگان از سود بازار افزایش یافته و اشتغال پایدار در شهرستان‌ها تقویت شود.