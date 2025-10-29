رئیس کارگروه خدمات و امداد شورای پدافند غیرعامل استان یزد با حضور و به صدا در آوردن زنگ مدرسه دخترانه حاج یدالله تفضلی، هفته پدافند غیرعامل را گرامی داشت.

وی در جمع دانش آموزان ضمن تعریف ساده از پدافند غیرعامل، به دانش آموزان توصیه کرد تا آمادگی‌های لازم در برابر حوادث چه در مدرسه، چه درخانه را فرا بگیرند.

وی، دانش آموزان را سفیران ایمنی نامید.

زنگ مدرسه تفضلی با شعار «آماده باشیم تا در امان باشیم» به صدا در آمد.