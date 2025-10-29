پخش زنده
دوازدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بینالمللی ماهیشناسی ایران در دانشگاه مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران در حاشیه این همایش گفت: ما جزو کشورهایی هستیم که تنوع زیستی بسیار متنوعی داریم و با وجود دو دریا در دو طرف کشور و همچنین تالابها و رودخانههای مختلف بهعنوان زیستگاههای مناسب برای گونههای زیستی و بهویژه ماهیان گوناگون، نیاز به مراقبت و حفاظت از این منابع نیز بیشتر احساس میشود.
جمال قاسمی با اشاره به این که یکی از مشکلات و دغدغههایی که حکمرانان همه کشورها دارند، بحث مهم امنیت غذایی است افزود: برخلاف تصور متداول بسیاری از مردم که امنیت غذایی را در برنج و گندم جستوجو میکنند، واقعیت این است که ما منابع غنی مواد غذایی در دریا داریم و باید برای تضمین امنیت غذایی کشور در این حوزه، این امر در همایشهای اینچنین بحث و برنامهریزی شده و راهکارلازم برای آن ارایه گردد.
دکتر عبدالعلی موحدی نیا دبیر اجرایی کنفرانس گفت: تعداد ۲۱۴ مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شد که از این میان، ۱۸۳ مقاله پذیرفته شد، ۲۵ مقاله در بخش سخنرانی و ۱۵۸ مقاله در بخش پوستر ارایه شد.
دوازدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بینالمللی ماهیشناسی ایران پس از دو روز با برگزاری نشستهای تخصصی و ارایه مقالات علمی در دانشگاه مازندران به کار خود پایان داد.