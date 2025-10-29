مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت؛
هدایتگری و خیرخواهی ویژگی بارز آیت الله ملک حسینی
مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت گفت: آیتالله ملکحسینی نشان داد که با بهره گیری از علم و آگاهی میتوان بر دلهای مردم حکمرانی کرد و در آنها جایگاه مناسبی یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت در کنگره آیت الله ملک حسینی، با ابلاغ سلام رئیسجمهور محترم به برگزارکنندگان و میهمانان، گفت: نخست، ابلاغ سلام صمیمانه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران را به برگزارکنندگان، میهمانان و شرکتکنندگان در این محفل بزرگ اعلام میدارم و برای روح بلند مرحوم آیتالله العظمی سید کرامتالله ملکحسینی، علو درجات را از درگاه الهی مسئلت دارم.
حجتالاسلام و المسلمین علی عماد در تشریح ویژگیهای هویتبخش نهاد روحانیت، افزود: هر صنف از صنوف اجتماعی با شاخصهها و ویژگیهایی شناخته میشود که هویت صنفی آنان را شکل میدهد. هویت صنفی روحانی نیز دارای چند ویژگی مهم است که این ویژگیها در وجود نورانی این عالم بزرگوار و فرزند برومند خطه سرسبز و دلیرپرور کهگیلویه و بویراحمد، با مردمان شجاع لر، ترک و فارس، تجلی پیدا کرده بود.
وی اولین ویژگی این عالم وارسته را "خردورزی" برشمرد و ادامه داد: روحانیت و خردورزی از شاخصههای هویتی نهاد روحانیت است. روحانیت ادامهدهنده راه انبیای الهی است که خداوند آنان را با دو ابزار "بشارت" و "انذار" مبعوث کرد تا مردم را به فطرتشان برسانند و نعمتهای فراموششده الهی را زنده کنند. همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) فرمود: "یُثیرُ لَهُمْ وَفِیَّ دَفائِنَ العُقول"؛ کار روحانیت برافروختن چراغ عقل و خرد است و این ویژگی را همه شما در بیش از پنج دهه فعالیت آیتالله ملکحسینی پس از فراغت از تحصیل، در این خطه بهخوبی دیدهاید.
مشاور رئیس جمهور "علمبنیانی" را به عنوان دومین ویژگی عنوان کرد و گفت: این ویژگی، مختص همه جامعه علمی، اعم از حوزوی و دانشگاهی، است. این دو صنف خردگرا و علمبنیاد، میتوانند دست در دست یکدیگر، گرهگشای ملک و ملت ایران عزیز باشند. علم، رأس کل خیر، نور و سلطان است و آیتالله ملکحسینی نشان داد که با بهره گیری از علم و آگاهی میتوان بر دلهای مردم حکمرانی کرد و در آنها جایگاه مناسبی یافت.
سخنران این مراسم، سومین ویژگی عالمان را "خداباوری و تعهد به آرمانهای الهی" دانست و خاطرنشان کرد: این ویژگی، همان است که در آیه شریفه "یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّه" آمده است؛ آنان از غیر خدا هراسی ندارند. آیتالله حسینی بوشهری، استاد معظم ما، همواره بر این آیه تأکید داشتند.
وی در ادامه، "اخلاقگرایی" را به عنوان شاخصه چهارم برشمرد و اظهار داشت: باورمندی به شاخصههای اخلاقی از ویژگیهای عالمان دینی است. من لازم نیست به نمونههایی از رفتار و زندگی عملی آن مرحوم اشاره کنم؛ چرا که شما حضار محترم، بیشتر از من در طول زندگی خود با ایشان مواجه بودهاید. عبور از مرز اخلاق، خط قرمزی بود که او در زندگی خود رعایت کرد و هرگز از آن عبور نکرد.
حجتالاسلام عماد پنجمین ویژگی را "حریت و آزادگی" عنوان و تأکید کرد: به تعبیر امام صادق (ع)، انسان آزاده در تمام حالات آزاده است؛ خواه اسیر باشد یا مقهور، در دل چاه باشد یا بر صدر نشسته. آزادگی و حریت، خصلت ذاتی اوست؛ خصلتی که شما در این عالم بزرگوار به وضوح مشاهده کردید.
وی "مردمداری و دفاع از حقوق مردم" را از دیگر شاخصههای برجسته آیتالله ملکحسینی خواند و افزود: کسی که در زندگی خود در همه خانههای مردم این ایلات و عشایر، جایی برای خود داشت و هر خانوادهای افتخار میکرد از او پذیرایی کند، مردمداری را در اوجی عاشقانه و مخلصانه به نمایش گذاشت.
مشاور رئیس جمهور، "هدایتگری و خیرخواهی" را شاخصه دیگری دانست و تصریح کرد: این ویژگی، طول عمر عالمان دینی را به خود مشغول کرده و آنان را در مسیر هدایت مردم قرار داده است. ایشان را تبدیل به یک میاندار و راهبر در میان مردم کرده بود؛ کسی که مردم را از واپسماندگی و بدیها انذار میداد و به آیندهای نیک امیدوار میکرد. او دعوت به حق میکرد و سراج منیر منطقه بود، البته در حد و اندازه خویش.
حجتالاسلام عماد در پایان بخش مربوط به ویژگیها، "استقلال و استغنا" را برشمرد و گفت: این ویژگی که در وجود آن مرحوم متجلی بود، باعث شد خدای سبحان عزتی به او عطا کند که جایگاهی در قلوب مردمان پیدا کند؛ جایگاهی که با هیچ ثروتی خریداریشدنی نیست. او به این نقطه رسید و بالاتر از آن، جایگاهی در نگاه اهل بیت (ع) یافت که با دعای آنان، به افتخاری والا نائل آمد.
مشاور رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود به مناسبت تقارن زمانی اشاره و اظهار داشت: امسال، سال هزار و چهارصد و چهل و هفت هجری قمری است که اگر این عدد را با عدد سیزده سال تبلیغ پیامبر قبل از هجرت و چهل سال عمر حضرت تا بعثت (۵۳ سال) جمع کنیم، به عدد هزار و پانصد میرسیم. اینگونه، امسال، هزار و پانصدمین سال هجری قمری، مقارن با آغاز شانزدهمین قرن و گذر از پانزدهمین قرن میلاد پیامبر اکرم (ص) است.
وی در تشریح این ابتکار جهانی افزود: در جهان اسلام تصمیم بر این گرفته شد که این مسئله را مهم بدانند. جناب آقای رئیسجمهور بلافاصله پس از دریافت یادداشت بنده در این خصوص، اقدام نمودند و وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی، این سال را تثبیت کردند. مجامع جهانی فقه شیعی و سنی نیز امسال را به عنوان هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم (ص) قرار دادهاند.
وی در پایان با تجلیل از همه مردمان ایران بهویژه خطه کهگیلویه و بویراحمد، گفت: از همه مردمان این سرزمین، دلیران لر، ترک، فارس و عشایر غیور، این جامعه دلاور، طلبکاریم که همه ما انشاءالله خادمان پیامبر، خادمان قرآن، خادمان علی بن ابیطالب (ع)، مدافعان نظام جمهوری اسلامی، پیروان رشید و دلیر رهبر معظم انقلاب و حامیان راه و نگاه حضرت امام (ره) باشیم.