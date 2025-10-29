به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در آیینی با شکوه و با حضور گسترده شخصیتهای ملی، استانی و مردمی، کنگره ملی بزرگداشت آیتاللهالعظمی سید کرامتالله ملکحسینی (ره) در یاسوج برگزار شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای این مراسم با قدردانی از آیتالله موحدی، حضرت آیتالله ناصری و همه بزرگوارانی که رنج سفر را بر خود هموار کردند و به این استان عزیمت کردند گفت: این گردهمایی با شکوه به منظور پاسداشت مقام علمی و مجاهدتی آن مرجع عالیقدر و عالم ربانی، حضرت آیتاللهالعظمی سید کرامتالله ملکحسینی (رحمةاللهعلیه) برگزار شده است.
وی در ادامه با تقدیر از میزبانان این محفل افزود: از حضرت آیتالله حسینی، نماینده محترم ولیفقیه و حضرت آیتالله ملکحسینی، نماینده محترم مردم استان در مجلس خبرگان رهبری که میزبانی این مراسم را بر عهده دارند، همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان، مسئولین کشوری و لشکری، اعضای شوراهای تأمین و اداری، مدیران و تمامی عزیزانی که از استانهای همجوار و سراسر کشور در این محفل معنوی حضور یافتهاند، نهایت تقدیر را دارم.
رحمانی بر هویت استانی تأکید کرد و گفت: به استان کهگیلویه و بویراحمد، سرزمین ایمان و ایثار، دیار مردمان باصفا و غیور، و جلوهگاه فرهنگ، معرفت و حماسه خوش آمدید. به سرزمین دو هزار شهید گلگونکفن، سیزده هزار جانباز، ۳۱۷ آزاده و بیش از ۴۵ هزار رزمنده دوران دفاع مقدس خوش آمدید.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی استان اشاره و اضافه کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد با تنها یکدرصد وسعت و جمعیت کشور، سهمی قابل توجه در منابع ملی دارد؛ از جمله ۲۵ درصد نفت خام، ۱۸ درصد گاز تولیدی، ۱۰ درصد روانآبها، ۷ درصد جنگلهای طبیعی و ۳۹ درصد گیاهان دارویی ایران. این استان، دومین استان پرآب کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: آبشارها، چشمهها، رودخانههای خروشان، دشتهای لالههای واژگون و طبیعت چشمنواز، این خطه را به یکی از قطبهای برجسته گردشگری و طبیعتگردی کشور تبدیل کرده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیتهای مذهبی و تاریخی استان گفت: این استان از موهبت وجود امامزادگان بزرگواری چون حضرت بیبی حکیمه (س)، امامزاده علی (ع)، امامزاده شاهقاسم (ع)، امامزاده میرسالار (ع)، امامزاده مختار (ع) و صدها امامزاده واجبالتعظیم دیگر بهرهمند است؛ همچنین آثار تاریخی بینظیری مانند تنگه سولک، پل قلعه دختر، غار دهشیخ، بر غنای فرهنگی و تاریخی این سرزمین افزودهاند.
وی با گرامیداشت یاد آیتالله ملکحسینی تأکید کرد: امروز این استان مفتخر است که میزبان یاد و نام یکی از بزرگترین فرزندانش، عالمی ربانی، بصیر و مجاهدی مردمی باشد که نامش بر تارک تاریخ این سرزمین میدرخشد.
استاندار در تشریح چگونگی شکلگیری این کنگره اظهار داشت: در نخستین ماههای مسئولیت خود و در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، پیشنهاد برگزاری این گردهمایی ملی با هدف پاسداشت مقام علمی، فرهنگی و مبارزاتی آن عالم مجاهد مطرح شد و امروز با خرسندی شاهدیم که این اندیشه والا با همراهی نهادهای فرهنگی، علمی، حوزوی و اجرایی به ثمر نشسته است.
وی در توصیف ابعاد شخصیتی آیتالله ملکحسینی گفت: ایشان فقیهی بصیر، معلمی بزرگ و مرجعی مردمدار بودند که فقه را با اخلاق، علم را با عمل، و مرجعیت را با مردمداری درآمیخت. ایشان در عرصههای گوناگون علم، فقاهت، اجتماع، فرهنگ و مبارزه، همواره منادی عزت، عدالت و ایمان بودند.
استاندار شجاعت آن مرحوم را ستود و افزود: ایشان نماد شجاعت و صلابت بودند؛ عالمی که در برابر قدرتهای ظاهری جز به حق نمیاندیشید و جز از خدا نمیهراسید. شجاعت ایشان ریشه در ایمان و عقلانیت داشت؛ شجاعتی که مردم را به امید، ایستادگی و آزادی فرامیخواند و در لحظات حساس، چراغ بصیرت جامعه بود.
وی به نقش ملی آیتالله ملکحسینی اشاره و تصریح کرد: ایشان از استوانههای علمی حوزههای علمیه فارس و نماینده ولیفقیه و مردم شریف کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان بودند. فقیهی صاحبنظر و مجتهدی جامع که در علم، تقوا و زهد، نمونهای کمنظیر به شمار میرفت.
استاندار به نقش ایشان در مبارزه با طاغوت پرداخت و گفت: دربهای جان تمام میشد، ایشان با شجاعت در صف مقدم مبارزه با استبداد پهلوی ایستاد و مردم را به بیداری و مقاومت فراخواند. نقش ایشان در تحکیم وحدت و صلابت عشایر جنوب، بهویژه عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد، در تاریخ ماندگار شد.
وی افزود: ایشان نه تنها امامی در محراب، که پیشوایی در میدان بود؛ صدای عدالت در برابر ظلم و نماد ایمان در روزهای دشوار انقلاب و دفاع مقدس. سیر مبارزاتی آن عالم بزرگ آکنده از بصیرت، شجاعت و مردانگی بود؛ عالمی انقلابی، مردمی و از جنس مردم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به منش فرهنگی و اجتماعی آیتالله ملکحسینی نیز پرداخت و اظهار داشت: در عرصه فرهنگ عمومی و اجتماعی، ایشان با منش پدرانه و اخلاق کریمانه خود، الگوی وحدت و انسجام بودند. ایشان میان ایلها و طوایف، پیوندی از مودت و اخوت پدید آورد و نشان داد که دین میتواند عامل وفاق و تمدنسازی باشد. محبوبیت و جایگاه مردمی ایشان، ریشه در همین سلوک معنوی و خلوص بیمنت داشت.
وی در ادامه به ظرفیتهای استان اشاره و خاطرنشان کرد: کهگیلویه و بویراحمد، دیاری است سرشار از سرمایههای انسانی، علمی و فرهنگی، سرزمینی از تبار ایمان و شجاعت که همواره در تاریخ، از مبارزات ضد استبدادی تا دفاع مقدس، پیشتاز بوده است. روح حماسه و غیرت در مردم این دیار ریشه دارد و حضور بزرگانی چون آیتالله ملکحسینی، آن را به ایمان، معرفت و روشنضمیری آمیخته است.
استاندار با اشاره به جنبه دیگری از زندگی آن مرحوم گفت: آن عالم ربانی نه تنها مرجع و معلم، که پدر شهید نیز بودند؛ پدری که با تقدیم فرزند خویش در راه اسلام و انقلاب، رسالت خود را به کمال رساند و بر ایمانش مهر جاودانگی زد.
وی به تداوم راه ایشان توسط فرزندشان اشاره و افزود: امروز نیز یادگار شایسته ایشان، حضرت آیتالله سید شرفالدین ملکحسینی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، با همان خلوص و مردمداری، پرچم هدایت و معنویت را در این خطه برافراشته است. وجود این خاندان علمی و معنوی، مایه برکت جنوب کشور و پشتوانهای گرانقدر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
استاندار در بیان اهداف برگزاری این کنگره تأکید کرد: برگزاری این گردهمایی ملی، تنها ادای دین به یک عالم ربانی نیست، بلکه تلاشی برای بازخوانی هویت فرهنگی و دینی ملت ایران است. تکریم عالمان و مفاخر، به معنای تکریم خرد و معنویت است و نسل جوان امروز ما بیش از هر زمان، به چنین الگوهای روشنی نیازمند است.
وی از تولیدات فرهنگی این رویداد خبر داد و گفت: در پرتو این گردهمایی و تلاش نهادهای فرهنگی و علمی، آثار ارزشمندی چون کتاب، فیلم، نمایشگاه و تولیدات فاخر آماده شده که این حرکت معنوی را ماندگارتر میسازد. راهاندازی دبیرخانه دائمی این بزرگداشت نیز گامی مهم برای استمرار این مسیر فرهنگی است.
استاندار در پایان با قدردانی از همه دستاندرکاران اظهار داشت: در خاتمه، ضمن سپاس از همه شخصیتهای حوزوی، علمی، اداری، نظامی، فرهنگی و تمامی برگزارکنندگان و کمیتههای علمی، اجرایی، مالی، پشتیبانی و تبلیغاتی این مراسم، صمیمانه قدردانی خود را اعلام میکنم.
وی در پایان سخنان خود یادآور شد: به یاد آن عالم مجاهد، سر تعظیم فرود میآوریم و از درگاه حضرت احدیت مسئلت میکنیم که روح مطهرش را با شهدا و اجداد طاهرینش محشور فرماید. نامش جاودان، راهش پررهرو و یادش چراغ هدایت نسلها باد.