به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،محمد زاده گفت: در قالب این قرارداد احیای هزار هکتار از اراضی منطقه در قالب کشت گردو به شرکت ماهان واگذار شد و قرارداد همکاری میان مسئولان شرکت سهامی زراعی بهکده و مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان به امضا رسید.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اراضی شرکت سهامی و زراعی بهکده رضوی خراسان شمالی در اختیار کمیته امداد، و بعد از مدتی مدیریت آن به تعاون روستایی بعنوان نماینده سازمان جهاد کشاورزی داده شد.

محمد محمدزاده گفت: با هم‌فکری و هم‌افزایی با استاندار و نمایندگان مجلس و مسولین ذیربط درون استانی تصمیم گرفته شد که مدیریت اراضی شرکت پس از طی تشریفات قانونی از طریق شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی، با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند شرکت هواپیمایی ماهان انجام شود.

محمدزاده ابراز امیدواری کرد که با امضا این قرارداد و به طبع آن با اجرای این طرح شاهد شکوفایی، احیا مجدد کشاورزی، اشتغالزایی و توسعه پایداردر منطقه خواهیم بود.

لازم به توضیح است که شرکت آریا موظف می‌باشد که علاوه بر استفاده از نیرو‌ها و پیمانکاران محلی، دانش و فن آوری مورد استفاده را به استان منتقل تا زمینه ساز ارتقای سطح مهارتی نیرو‌های محلی و کار فراهم گردد و همچنین سرمایه لازم برای مطالعه و اجرا از تعهدات شرکت مذکور میباشد.