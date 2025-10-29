

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال نوجوانان کمتر از ۱۷ سال روز گذشته در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی نخستین دوره مسابقات قهرمانی جهان، پورتوریکو را شکست داد و با ایستادن در رده سوم گروه خود راهی دور بعدی شد و در این مرحله باید با کره‌جنوبی مصاف کند.

کره‌جنوبی که در فینال نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا از پسران تیم ملی هندبال کشورمان شکست خورد و نایب قهرمان آسیا شد، در مسابقات قهرمانی جهان در گروه B با اسپانیا، قطر و تونس همگروه بود که نتیجه هر سه بازی خود را واگذار کرد و در رده چهارم این گروه قرار گرفت.

در دیگر دیدار این مرحله پورتوریکو با مغرب بازی می‌کند. در نیمه‌نهایی نیز آلمان با قطر و اسپانیا با مصر برای راهیابی به فینال رو در رو می‌شوند.

دیدار تیم‌های هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران و کره‌جنوبی امروز، چهار‌شنبه ۷ آبان و ساعت ۱۸ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال جهان که از ۲ آبان به میزبانی مغرب آغاز شده، تا ۹ آبان ادامه دارد.