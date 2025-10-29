به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با برخی از احکام طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

در اصلاحات ذیل جدول پیوست ماده واحده این طرح که به تصویب مجلس رسید آمده است:

الف- در ردیف ۹۲ جدول پیوست ماده واحده، عبارت «ماده ۳» به عبارت «ماده ۳ به استثنای تبصره آن» اصلاح می‌شود.

ب- در ردیف ۱۰۲ جدول پیوست ماده واحده، عبارت بند «ج» ماده ۳۷، ماده ۴۳، ماده ۵۷، بند «ج» ماده ۱۳۹، بند «د» ماده ۱۴۱، بند‌های «ب، ج» ماده ۱۵۲، بند «ب» ماده ۱۵۶، بند «د» ماده ۱۵۹، بند «ج» ماده ۱۹۳ و بند‌های «ج، ح» ماده ۱۹۶ به عبارت بند «ج» ماده ۳۷، ماده ۴۳ و تبصره ۲ آن، ماده ۵۷، بند «ج» ماده ۱۳۹، بند «د» ماده ۱۴۱، بند‌های «ب، ج» ماده ۱۵۲، بند «ب» ماده ۱۵۶، بند «د» ماده ۱۵۹، بند «ج» ماده ۱۹۳ و بند‌های «ج، ح» ماده ۱۹۶ اصلاح می‌شود.

پ- در ردیف ۱۲۰جدول پیوست ماده واحده، عبارت بند «و» ماده ۲۸، بند‌های «ج، د، و، ح، ی، ک، ل» ماده ۴۴، ماده ۴۵، ماده ۵۷ و تبصره ۱ آن، ماده ۶۰، بند «د» ماده ۱۶۳ به عبارت بند «و» ماده ۲۸، بند‌های «ج، د، و، ح، ی، ک، ل» ماده ۴۴، ماده ۴۵، ماده ۵۷ و تبصره ۱ آن، ماده ۶۰ به استثنای تبصره آن، بند «د» ماده ۱۶۳ اصلاح می‌شود.

ت- در ردیف ۱۲۴ جدول پیوست ماده واحده، عبارت جزء ۱۶-۲۴ بند ۲۴، بند‌های ۶۷، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ ماده واحده به عبارت جزء ۱۶-۲۴ بند ۲۴، بند‌های ۶۷، ۶۹ و تبصره آن، ۷۰ و ۷۱ ماده واحده اصلاح می‌شود.

همچنین نمایندگان ردیف ۳۷ جدول پیوست ماده واحده این طرح را اصلاح کردند.

در ردیف (۳۷) جدول پیوست ماده واحده، عبارت مواد «۱، ۲، ۵ و ۶» به عبارت مواد «۱، ۲، ۶، ماده ۵ و تبصره آن، ماده ۱۳ و تبصره آن و ماده ۱۴ به استثنای تبصره آن» اصلاح می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه ردیف ۷۲ جدول پیوست ماده واحده طرح مذکور را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس؛ در ردیف (۷۲) جدول پیوست ماده واحده، عبارت «بند‌های «الف، د، هـ» تبصره (۳) و بند (۳) تبصره (۲۸)» به عبارت «بند‌های «الف، د، هـ» تبصره (۳) و جزء (۳) بند «الف» تبصره ۲۸» اصلاح می‌شود.