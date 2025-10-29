معاون هماهنگ‌کننده سابق سپاه گفت: هرچه پیش می‌رویم، توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران با قابلیت‌های بیشتر به‌روز می‌شود و این موضوع متناسب با شرایط روز صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ «محمدرضا نقدی» در گفت‌و‌گویی، با اشاره به توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور مقابله با هرگونه اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: توان موشکی امروز ما قطعاً بسیار قوی‌تر از ایام جنگ ۱۲ روزه است.

سردار نقدی ادامه داد: توان دفاعی ما متکی به تسلیحات بومی است و به همین دلیل هر روز که می‌گذرد، پدیده‌های جدیدی را در حوزه دفاعی، شاهد هستیم.

معاون هماهنگ‌کننده سابق سپاه با اشاره به اهمیت برخورداری از امکانات پیشرفته برای مقابله با دشمنان، افزود: تسلیحات ما به‌روز است و توان دفاعی ما راکد نیست.

معاون هماهنگ‌کننده سابق سپاه با بیان اینکه برای مقابله با تهدیدات دشمنان باید از تجهیزات و فناوری‌های به‌روز بهره‌مند باشیم، گفت: توان نظامی ایران بر اساس نیاز یگان‌های رزمی در جبهه‌های نبرد گسترش می‌یابد.