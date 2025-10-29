به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: مرمت قلعه مدرسه شهرستان لردگان تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علیرضا جیلان افزود: برای مرمت قلعه مدرسه در شهرستان لردگان ۳۴۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

وی افزود: خواناسازی بخش‌های باقی‌مانده دیوار سنگ‌چینی حصار و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده در دسوار‌ها با استفاده از مصالح همگون و ایجاد لایه اندد حفاظتی روی دیوار از مهم‌ترین عملیات مربوط به مرمت قلعه مدرسه شهرستان لردگان به‌شمار می‌رود.