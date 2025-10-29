رئیس دانشگاه ایلام گفت: با جذب دانشجویان خارجی، این دانشگاه سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار ارزآوری برای استان ایلام به ارمغان می‌آورد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام «همایون مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام گفت: حضور بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دانشجوی خارجی در این دانشگاه، سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار ارزآوری برای استان به همراه دارد. وی افزود: توسعه همکاری‌های علمی و افزایش جذب دانشجویان بین‌المللی، بخشی از برنامه‌های دانشگاه ایلام برای گسترش دیپلماسی علمی و تقویت جایگاه آموزش عالی استان است. به گزارش

مرادنژادی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی اندیشکده توسعه استان تاکید کرد: این مرکز با هدف شناسایی مسائل اصلی ایلام و ارائه راهکار‌های علمی و اجرایی تشکیل شده است تا نتیجه فعالیت‌های دانشگاه در زندگی مردم استان ملموس شود.

رئیس دانشگاه ایلام همچنین از بازسازی خوابگاه‌ها، تجهیز مهمانسراها، توسعه فضا‌های ورزشی و هزینه‌کرد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در طرح های عمرانی دانشگاه به تازگی خبر داد و بیان کرد: در این مدت کوشش شده است عدالت و بهبود معیشت کارکنان نیز در اولویت باشد.

مرادنژادی با اشاره به برنامه دانشگاه برای توسعه رشته‌های میان‌رشته‌ای و حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی گفت: «هر گروهی یک مهارت» شعار دانشگاه ایلام در حوزه مهارت‌افزایی و کارآفرینی دانشجویان است.

هشت هزار و ۷۰۰ دانشجو در ۱۵۱ کد رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه ایلام تحصیل می‌کنند که یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از آنان را دانشجویان خارجی تشکیل می‌دهد.