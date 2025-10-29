۲۰ میلیون دلار ارزآوری، سود علمی برای ایلام
رئیس دانشگاه ایلام گفت: با جذب دانشجویان خارجی، این دانشگاه سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار ارزآوری برای استان ایلام به ارمغان میآورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «همایون مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام گفت: حضور بیش از یکهزار و ۴۰۰ دانشجوی خارجی در این دانشگاه، سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار ارزآوری برای استان به همراه دارد.
وی افزود: توسعه همکاریهای علمی و افزایش جذب دانشجویان بینالمللی، بخشی از برنامههای دانشگاه ایلام برای گسترش دیپلماسی علمی و تقویت جایگاه آموزش عالی استان است.
مرادنژادی در ادامه با اشاره به راهاندازی اندیشکده توسعه استان تاکید کرد: این مرکز با هدف شناسایی مسائل اصلی ایلام و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی تشکیل شده است تا نتیجه فعالیتهای دانشگاه در زندگی مردم استان ملموس شود.
رئیس دانشگاه ایلام همچنین از بازسازی خوابگاهها، تجهیز مهمانسراها، توسعه فضاهای ورزشی و هزینهکرد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در طرح های عمرانی دانشگاه به تازگی خبر داد و بیان کرد: در این مدت کوشش شده است عدالت و بهبود معیشت کارکنان نیز در اولویت باشد.
مرادنژادی با اشاره به برنامه دانشگاه برای توسعه رشتههای میانرشتهای و حوزههای مرتبط با فناوریهای نوین و هوش مصنوعی گفت: «هر گروهی یک مهارت» شعار دانشگاه ایلام در حوزه مهارتافزایی و کارآفرینی دانشجویان است.
هشت هزار و ۷۰۰ دانشجو در ۱۵۱ کد رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه ایلام تحصیل میکنند که یکهزار و ۵۰۰ نفر از آنان را دانشجویان خارجی تشکیل میدهد.