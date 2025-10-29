پخش زنده
امروز: -
هزار و ۱۱۲ واحد در قالب مسکن کارمندی در حال احداث است و در صورت تأمین زمین برای تعاونیهای تازهتأسیس استان مرکزی، این رقم افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: دو هزار و دویست و بیستوچهار واحد مسکونی توسط شرکتهای تعاونی مسکن استان در حال ساخت است.
مختار احمدی در نشست کمیته کارشناسی شورای توسعه تعاون استان افزود: از مجموع ۲۲۲۴ واحد مسکونی در حال ساخت توسط شرکتهای تعاونی مسکن استان مرکزی، ۱۱۱۲ واحد در قالب مسکن کارمندی، ۸۰۰ واحد در قالب طرح جهش ملی مسکن و ۳۱۲ واحد در قالب شرکتهای تعاونی مسکن کارگری در حال احداث است.
احمدی گفت: در صورت تأمین زمین مورد نیاز برای تعاونیهای تازهتأسیس، تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت توسط بخش تعاون استان به ۵۰۲۸ واحد افزایش خواهد یافت.
او با بیان اینکه شرکتهای تعاونی مسکن نقش چشمگیری در تعدیل بازار عرضه و تقاضای مسکن دارند، افزود: یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود شرایط بازار مسکن، مشارکت دادن مردم در فرآیند تولید مسکن است، چرا که زیرساخت تخصصی و مردمنهاد ساخت مسکن در بخش تعاون شکل گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: ساختوساز بخش تعاون بر پایه مشارکت جمعی موجب هدایت نقدینگی به سمت تولید میشود.