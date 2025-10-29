به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: این اجلاس به مدت سه روز در قالب چهار میزگرد تخصصی «ارتقای کیفیت خدمات و نظارت هوشمند»، «فناوری و تحول دیجیتال در بیمه سلامت»، «راهکارها و روش‌های تامین منابع مالی پایدار» و «پیشگیری و ارتقای سلامت عمومی» برگزار میشود..

محمد وجدانی با اشاره به طرح های مهم بیمه سلامت استان گفت: نخستین طرح پرونده الکترونیکی سلامت در بیماران سرپایی و بستری است که این طرح از خراسان رضوی آغاز و در سطح کشور در حال گسترش است.

به گفته وی، اجرای این طرح شامل ۲ مرحله حذف کاغذ و دیجیتال شدن فرآیند بوده و اکنون در سه بیمارستان مشهد در حال اجراست.

وی افزود: طرح پرونده الکترونیک سلامت اکنون در بیمارستان رضوی مشهد متعلق به آستان قدس رضوی حدود ۴۰ درصد، در بیمارستان امام حسین(ع) ۳۰ درصد و در بیمارستان ولایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در بیمه سلامت خراسان رضوی برای نخستین بار در حوزه پیشگیری فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها ایجاد کردیم که تاکنون از دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه نیشابور ۲ فرصت مطالعاتی ایجاد شده که در مجموعه بیمه سلامت استان برای ۶ ماه مستقر شده و ۱۴ پروژه اجرا کردند.

مدیر کل بیمه سلامت خراسان رضوی با بیان اینکه ۳۵ درصد هزینه های درمان مربوط به بیماری دیابت است، بیان کرد: یکی از طرح های مطالعاتی انجام شده مربوط به دیابت بوده که از این طریق ۶۵۰ بیمار «پره دیابت» یا در معرض دیابت شناسایی شده که شناسایی بیماران در این مرحله، در حوزه پیشگیری بیماری های غیر واگیر بسیار کمک کننده خواهد بود.

وجدانی افزود: همچنین در این راستا کمیته پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در بیمه سلامت استان خراسان رضوی تشکیل شده و نخستین جلسه آن به تازگی برگزار شد.

وی ادامه داد: طرح دیگری که در بیمه سلامت استان خراسان رضوی در حال انجام است، هوشمندسازی بیمارستان ها در حوزه پیشگیری به عنوان سطح ۴ درمان است که پیگیر آن هستیم و این طرح در بیمارستان ولایت به عنوان بزرگترین بیمارستان مشهد شروع شده و نقش ما در این خصوص تسهیل گری است.

مدیر کل بیمه سلامت خراسان رضوی با اشاره به اینکه این استان هشت درصد جمعیت کشور را زیر پوشش دارد، گفت: اکنون ۵۴ درصد جمعیت استان معادل سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه سلامت هستند که این اداره کل دارای رتبه نخست بیشترین جمعیت بیمه شدگان سلامت در کشور است.

وجدانی افزود: هم اکنون بیش از چهار هزار و ۹۰۰ مرکز طرف قرار داد مستقل و غیر مستقل بیمه سلامت خراسان رضوی هستند که بدین لحاظ این اداره کل دارای رتبه دوم کشور در موضوع بیشترین آمار قرارداد با موسسات و مراکز است.

بیست و چهارمین اجلاس سراسری سازمان بیمه سلامت ایران امروز (هفتم آبان ماه) در مشهد آغاز شد و تا روز جمعه (۹ آبان ماه) ادامه دارد.