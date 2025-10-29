پخش زنده
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی: افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی بدون استفاده از فناوریهای نوین و سرمایهگذاری مؤثر امکانپذیر نیست و سامانه جامع مدیریت پروژههای آبیاری تحت فشار «سمپاک» گامی در جهت عدالت توزیعی در این بخش به شمار میرود.
وی افزود: بهرهگیری از فناوری و توسعه سامانههای نوین آبیاری از ضرورتهای پایداری تولید در بخش کشاورزی است و بیتوجهی به این موضوع در آینده چالشهای جدی ایجاد خواهد کرد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به راهاندازی سامانه «سمپاک» تصریح کرد: این سامانه بستری برای شفافسازی فرآیندهای سرمایهگذاری، هزینهکرد و ارزیابی پروژههاست و اجرای آن موجب توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از تخصیص چندباره اعتبارات در مناطق مختلف میشود.
به گفته نیازی، هماکنون حدود هفت و نیم میلیون هکتار از اراضی کشور آبی است که از این میزان بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده و یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار دارای شبکههای آبیاری است. بر اساس برنامه هفتساله، سالانه ۳۵۰ هزار هکتار دیگر نیز به این سامانهها افزوده میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش بارشها در سالهای اخیر گفت: میزان بارش در کشور حدود ۴۰ درصد کمتر از میانگین نرمال است و همین امر باعث کاهش مصرف آب کشاورزی از ۷۰ به حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب در سال زراعی جاری شده است.
وی افزود: در سال جاری، وزارت نیرو مصرف ۵۰ میلیارد مترمکعب آب برای کشاورزی را ابلاغ کرده است؛ در حالیکه طبق برنامه هفتم توسعه این عدد باید به ۶۵ میلیارد مترمکعب میرسید.
نیازی درباره اعتبارات این حوزه نیز اظهار داشت: از مجموع چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب برای ردیفهای عمومی، تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱۹ درصد تخصیص یافته و پیگیریها برای جذب مابقی ادامه دارد. علاوه بر این، منابعی از محل اعتبارات محرومیتزدایی، ستاد بحران و طرحهای قنوات نیز در حال تأمین است.
وی هدف از برگزاری نشستهای فصلی معاونت آب و خاک را تبیین سیاستهای وزارتخانه، بررسی چالشهای استانی و ایجاد هماهنگی در سطح ملی عنوان کرد و گفت: عوامل متعددی از جمله اقلیم، الگوی کشت، مکانیزاسیون و مدیریت آب و خاک بر بهرهوری تولید اثرگذارند.
در این همایش، حسین آهنی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی نیز از رونمایی رسمی سامانه «سمپاک» خبر داد و گفت: تمامی مراحل اجرای پروژههای آبیاری تحت فشار از ثبت درخواست کشاورز تا پایان عملیات، شامل مستندات فنی، مالی و حقوقی، در این سامانه ثبت میشود.
وی افزود: «سمپاک» علاوه بر شفافسازی عملکرد دستگاهها، نظارت بر پروژهها را تسهیل کرده و در راستای حکمرانی مطلوب و تحقق امنیت غذایی طراحی شده است.
همچنین ناصر دواتگر مدیرکل دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی از امضای تفاهمنامهای با فرمانداری بافق در زمینه مطالعات شناسایی و مدیریتپذیری خاک خبر داد و گفت: نتایج این مطالعات مبنای تصمیمگیریهای کلان کشور و راهنمای کشاورزان در بهبود الگوی کشت خواهد بود.
گفتنی است همایش ملی آب و خاک با حضور مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی در سالن شیخ محمدتقی بافقی فرمانداری بافق برگزار و در آن چالشهای آب و خاک کشور و استانها بررسی شد.