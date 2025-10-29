پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی سیستان وبلوچستان گفت: چهار اثر باستانی از جنس سنگ کلریت کشف شد. این آثار به همت پاسداران گمنام اطلاعات سپاه کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدهادی طهرانی مقدم با بیان اینکه مجموعه کشفشده شامل پیکره شیر نر نشسته، بز مُسبک با شاخ نمادین، پیکره انسانی مرد و پلاک سنگی نقش عقاب است اظهار کرد: بررسیهای کارشناسان میراث فرهنگی نشان میدهد دو اثر از این مجموعه دارای اصالت تاریخی هستند و دو مورد دیگر که با دقت و مهارت بالا ساخته شدهاند، برای تأیید نهایی اصالت نیازمند پژوهشهای آزمایشگاهی است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان افزود: محل دقیق پیدایش این آثار به دلیل فعالیتهای غیرمجاز حفاران تاکنون مشخص نشده است، اما با توجه به ویژگیهای فنی و هنری، به احتمال زیاد از حوزه فرهنگی جازموریان (جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان) یا دشت جیرفت بهدست آمدهاند.
او با اشاره به اینکه قدمت آثار مذکور به نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد بازمیگردد، تصریح کرد: حجاریهای ظریف، نقشپردازیهای دقیق و تزیینات پیچیده ایناشیاء بیانگر سطح بالای هنر و مهارت هنرمندان در تمدنهای باستانی جنوبشرق ایران است.
مدیرکل میراث فرهنگی در پایان تأکید کرد: بررسیهای علمی و مطالعات آزمایشگاهی این آثار میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره هنر، باورها و نمادهای فرهنگی مردمان باستانی منطقه جیرفت و جازموریان در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
به گفته طهرانی مقدم؛ بر اساس بررسیهای صورت گرفته ارزش ریالی این آثار بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال تخمینزده شده است.