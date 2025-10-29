چهار اثر باستانی از جنس سنگ کلریت به همت پاسداران گمنام امام زمان (عج) سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان وبلوچستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان گفت: این آثار پس از کشف و ضبط از حفاران و قاچاقچیان غیرمجاز تحویل این اداره کل شده است.

طهرانی مقدم گفت: مجموعه کشف‌شده شامل پیکره شیر نر نشسته، بز مُسبک با شاخ نمادین، پیکره انسانی مرد و پلاک سنگی نقش عقاب است.

وی ادامه داد: بررسی‌های کارشناسان میراث فرهنگی نشان می‌دهد دو اثر از این مجموعه دارای اصالت تاریخی هستند و دو مورد دیگر که با دقت و مهارت بالا ساخته شده‌اند، برای تأیید نهایی اصالت، نیازمند پژوهش‌های آزمایشگاهی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان افزود: محل دقیق پیدایش این آثار به دلیل فعالیت‌های غیرمجاز حفاران تاکنون مشخص نشده، اما با توجه به ویژگی‌های فنی و هنری، به احتمال زیاد از حوزه فرهنگی جازموریان (جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان) یا دشت جیرفت به‌دست آمده‌اند.

طهرانی مقدم با اشاره به اینکه قدمت آثار مذکور به نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد بازمی‌گردد، تصریح کرد: حجاری‌های ظریف، نقش‌پردازی‌های دقیق و تزیینات پیچیده این اشیاء بیانگر سطح بالای هنر و مهارت هنرمندان در تمدن‌های باستانی جنوب‌شرق ایران است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ارزش ریالی این آثار بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است.