به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس زراعت مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت: امسال سطح زیر کشت چغندر قند حدود ۹۳ هکتار بوده که به خاطر کم آبی در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.

ولی علیمرادی افزود: متوسط عملکرد چغندر ۷۰ تن درهکتار است و پیش بینی می‌شود بیش از ۶۵۰۰ تن چغندر قند با عیار ۱۸ درصد برداشت شود.

بیش از ۸۰ درصد از چغندر تولیدی شهرستان به کارخانه قند شهرکرد ومابقی به کارخانه قند اصفهان تحویل داده می‌شود.