به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر دفتر کنترل و مجری طرح جهادی تبدیل سیم به کابل خود نگه‌دار شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: این طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است در چهار سال آینده به پایان برسد.

احمد آقاجانی افزود: از زمان شروع طرح، تا سال ۱۴۰۳ هر سال هزار کیلومتر تبدیل شبکه اجرا شده و امسال هم از هزار و ۱۰۰ کیلومتر قرارداد، تا کنون ۶۷۰ کیلومتر از این طرح اجرا شده است.

وی با اشاره به فواید این طرح ادامه داد: اصلی‌ترین آورده این طرح، کاهش سرقت شبکه‌های سیم مسی است که علاوه برآسیب رساندن به شرکت توزیع، هزینه‌بر است که با اجرای آن، سرقت شبکه به صفر می‌رسد و نوسازی و بهینه‌سازی شبکه هم انجام می‌شود.

آقاجانی گفت: هزینه تبدیل یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر از شبکه سیمی به کابل خود نگه‌دار افزون بر ۸۸۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: تا کنون در شهرستان‌های خمینی‌شهر، مبارکه، شاهین‌شهر، چادگان، فلاورجان و برخوار این تعویض محقق شده و در ۱۷ شهرستان دیگر استان هم در حال اجراست.

مجری این طرح جهادی ادامه داد: کابل‌های خود نگه‌دار به‌عنوان فناوری نوین، جایگزین مناسبی برای سیم‌های هوایی سنتی هستند که تأثیرات مثبتی بر کاهش تلفات انرژی و افزایش کیفیت برق‌رسانی داشته‌اند و تبدیل شبکه مسی برق به کابل‌های خود نگه‌دار در استان به دلیل مزایای آن از جمله بهبود پایداری شبکه، افزایش ایمنی، کاهش سرقت، حفظ محیط‌زیست و بهبود ولتاژ مشترکان شتاب گرفته است. این تغییرات همچنین به جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و کاهش تلفات انرژی کمک می‌کند.

در استان اصفهان طول مجموع شبکه‌های فشارضعیف، ۲۱ هزار کیلومتر است که سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر به‌صورت زمینی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن هوایی است.