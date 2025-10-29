پخش زنده
معاون درآمد و امور مشترکین آبفا تهران گفت: در راستای تحقق برنامههای ابلاغی و با هدف بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکین، عملیات گستردهای در زمینه تعویض کنتورهای آب از کار افتاده به انجام رسیده است.
فرهاد یادگاری افزود: در بازه زمانی هفت ماهه اخیر (که میتوان آن را از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ تخمین زد)، تیمهای فنی و عملیاتی آبفای منطقه ۵ با بسیج امکانات و نیروی انسانی متخصص، عملیات میدانی گستردهای را به اجرا درآوردند. تعداد ۸،۱۲۸ دستگاه کنتور در اقطار مختلف مصرف (شامل مصارف خانگی، تجاری و صنعتی سبک)، که دچار نقص فنی، فرسودگی شدید یا از کار افتادگی کامل شده بودند، با کنتورهای جدید، کالیبره و استاندارد جایگزین شدند. این تعویضها بر اساس اولویتبندیهای فنی و شکایات واصله از مشترکین مبنی بر عدم تطابق قرائت کنتور با مصرف واقعی صورت گرفته است.
فرهاد یادگاری، معاون درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه ۵، در تشریح این اقدامات اظهار داشت:“با توجه به مصوبات قرارگاه مدیریت مصرف آب و اهمیت حیاتی تعویض کنتورهای مستهلکشده، به ویژه در اقطار یک اینچ به بالا، تمرکز ویژهای بر این بخش صورت گرفت. کنتورهای بزرگتر، به دلیل حجم بالای آب عبوری، در صورت نقص، میتوانند منجر به هدررفت قابل توجهی در سطح شبکه توزیع شوند، حتی اگر خود نشتی مستقیمی از لولهها نباشد. ”
در این راستا، تعداد ۴۶۳ دستگاه کنتور در سایزهای بزرگتر (شامل ۱ اینچ و بالاتر) در همین مدت تعویض گردیده است. این اقدام مستقیماً بر کاهش هدررفت ظاهری آب (آبهایی که مصرف شدهاند، اما به دلیل نقص در سیستم اندازهگیری، در آمار نهایی اعمال نمیشوند) تأثیر خواهد گذاشت.
یادگاری در ادامه سخنان خود به ابعاد بلندمدت این برنامه اشاره کرد:
“این اقدامات چندوجهی، نه تنها سهم بسزایی در صرفهجویی منابع آب از طریق کاهش نشتیهای سیستم اندازهگیری دارد، بلکه مستقیماً در ارتقای سطح رضایتمندی مشترکین نقشآفرین است. مشترکانی که کنتور آنها تعویض شده، شاهد قرائتهای دقیقتر و منطقیتر خواهند بود که شفافیت مالی و اعتمادسازی را به دنبال دارد. ”
معاون در امد و امور مشترکین به اهداف بلندمدت اشاره کرد و گفت:کاهش تلفات ظاهری: هدفگذاری شده است که تا پایان سال مالی جاری، میزان تلفات ظاهری (که بخش عمده آن مرتبط با خطای کنتور است) در منطقه ۵ به میزان ۲ درصد کاهش یابد.
بهینهسازی درآمدی: با افزایش دقت اندازهگیری، انتظار میرود وصول مطالبات بر اساس مصرف واقعی افزایش یافته و در نتیجه، اهداف تعیینشده در حوزه درآمد و وصول مشترکین به صورت کامل محقق شود.
پوشش جامع: برنامه تعویض کنتورهای معیوب تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسید تا تمامی کنتورهای دارای عمر مفید بیشتر از ۱۰ سال در مناطق پرمصرف، نوسازی گردند.
وی افزود: شفافیت در امر مصرف، سنگ بنای مدیریت موفق منابع آبی است. ما متعهد به اجرای دقیق و مستمر این برنامههای زیرساختی هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر قطره آب توزیع شده، به درستی محاسبه میشود.