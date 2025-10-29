پیرو بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و مصوبه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، تمام مراحل فرآیند ارزیابی امنیتی و اعتباربخشی محصولات و خدمات مؤثر بر امنیت فضای مجازی به عهده مرکز افتاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیرو بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و همچنین مصوبه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، تمامی مراحل فرآیند ارزیابی امنیتی و اعتباربخشی محصولات و خدمات مؤثر بر امنیت فضای مجازی، به عهده مرکز افتای ریاست جمهوری خواهد بود.

نوروززاده رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، با اعلام این خبر افزود: مرکز افتا، از این پس، تنها مرجع صدور و استعلام پروانه‌های خدمات امنیتی، گواهی‌های محصولات فتا و آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی محصولات فتا خواهد بود.

نوروززاده افزود : با سپردن مراحل ثبت نام متقاضیان تا صدور و تحویل مجوزها به مرکز افتا، برخلاف رویه پیشین، کار رسیدگی به درخواست‌ها حداکثر در یک ماه کاری انجام خواهد شد.

وی گفت: مرکز مدیریت راهبردی افتا، شیوه‌ها، مراحل و فرآیند صدور انواع مجوزها را برای شرکت‌های فعلی و متقاضیان جدید تولید محصولات فتایی و ارائه خدمات افتایی را بازنگری کامل خواهد کرد تا شرکت‌های بخش خصوصی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پاسخ خود را دریافت کنند.

نوروززاده افزود: واگذاری تمام مسئولیت صدور مجوزها به مرکز افتا برای چابک کردن فرآیند ارزیابی، رفع مشکلات و ناهماهنگی‌های پیشین و مشخص شدن فقط یک مرجع برای صدور مجوزهای افتا بوده است.

وی گفت: بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با همکاری حراست کل کشور مسئول گزارش دهی فصلی به هئیت وزیران در باره حسن انجام این مسئولیت جدید و مرکز ملی فضای مجازی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبه یاد شده است.

نوروززاده با تشکر از تلاش‌ها و همکاری‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران، برای پذیرش درخواست‌های صدور مجوزهای افتا و بررسی‌های فنی مربوط تا آبان امسال، گفت: طبیعی است که در انجام کار مشترک، مشکلات و ناهماهنگی‌هایی رخ می‌دهد که البته همه تلاش مرکز افتا و سازمان فناوری اطلاعات، کم شدن این ناهماهنگی‌ها بود، اما در نهایت باید یک مرجع برای صدور مجوزها مشخص می‌شد تا این کار با سرعت بیشتر، هماهنگی بهتر و تلاش مجدانه برای کاهش مشکلات انجام شود و به همین دلیل مسئولیت به مرکز مدیریت راهبردی افتا به‌عنوان تنها مرجع صدور مجوزهای افتا سپرده شد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با اشاره به اینکه قریب به یک هزار و یکصد شرکت در حال حاضر دارای یک‌هزار و ۳۰۸ مجوز فعال افتا هستند گفت: بیش از ۸۶۰ شرکت از این تعداد در زمینه ارائه خدمات افتایی و افزون بر دویست شرکت در زمینه تولید محصولات فتایی فعالند.

نوروززاده افزود : برای تسریع در صدور مجوزهای افتا، در اولین گام، میزان اطلاعات درخواستی از شرکت‌ها کاهش یافته تا درخواست‌ها زودتر و راحت‌تر تنظیم و به افتا تحویل شود.

به گفته وی، چنانچه در تعداد کارشناسان و ترکیب هیأت مدیره شرکت‌های متقاضی تمدید مجوز تغییری رخ نداده باشد، مجوز آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمدید و تحویل خواهد شد و شرکت‌هایی که درخواست اصلاح مجوز به دلیل تغییر کارشناسان و یا هیأت مدیره داشته باشند، فقط بخش تغییر یافته بررسی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ لازم داده خواهد شد.

نوروززاده گفت: مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، خود را موظف می‌داند تا در مدت یک ماه کاری پس از دریافت کامل مدارک، به شرکت‌های متقاضی پاسخ دهد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری از متقاضیان دریافت مجوز (جدید، تمدید و یا اصلاح) خواست تا راه اندازی سامانه جدید ویژه درخواست صدور مجوزها، با مراجعه به صفحه حوزه ارزیابی و اعتبار بخشی تارنمای افتا به آدرس https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4923/news/view/14600/2261/Staging/ و طبق فایل راهنما، درخواست خود را به مرکز افتا ارسال کنند.