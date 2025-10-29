به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ماجرای کلاس، نام پویشی است که امسال با هدف روایت کردن خاطرات شیرین دانش‌آموزان و معلمان از دوران مدرسه، در سراسر کشور برگزار شد.

شهرستان فاروج در حوزه مدرسه و دانش آموزی ۲ مقام کشوری کسب کرده است که در این پویش، دانش آموزان از خاطرات شیرین کلاس درس و معلمان گفتند و نوشتند و در قالب آثار مختلف هنری، ارسال کردند.

امروز هم با هدایای ستاد اجرایی فرمان امام برای مدیرمدرسه خانم زراعت پیشه وخانم مهشاد جعفری وسایر دانش آموزان مدرسه امین زاده ماجرای جدیدی در خاطراتشان ثبت شد.

به گفته شکیبایی به هر مدرسه منتخب، اعتباری تا سقف ۲۰ میلیون تومان اختصاص یافته که با نظر معلم منتخب، تجهیز مدرسه صورت خواهد گرفت.