مدیر کنترل و نظارت بر ساخت و امور مهندسان معاونت معماری و شهرسازی کیش از افزایش چهار برابری ظرفیت اشتغال مهندسان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسن قاسمنژاد، با اشاره به سقف چهارهزار و پانصد مترمربعی اشتغال مهندسان، براساس مصوبه سال ۱۳۸۶، گفت: با پیگیریهای معاونت معماری و شهرسازی، این رقم با تطبیق بر مقررات ملی ساختمان به ۲۰ هزار مترمربع افزایش یافت.
او افزود: با این تغییر سقف، فرصت مناسبی برای استفاده کامل از ظرفیت مهندسان جزیره در طرح های ساختمانی فراهم شده است.
قاسم نژاد، گفت: بازنگری در تعیین سقف اشتغال مهندسان با هدف افزایش بهرهوری، عدالت حرفهای و تقویت جایگاه مهندسان بومی انجام و زمینه حضور فعالتر آنها در فرآیند صدور پروانه و طراحی و نظارت بر ساخت را فراهم میکند.
مدیر کنترل و نظارت بر ساخت و امور مهندسان معاونت معماری و شهرسازی کیش با اشاره به حضور مهندسان حقیقی و حقوقی از سراسر کشور در کیش، از تشکیل کمیتهای تخصصی برای پیگیری امور صنفی مهندسان خبر داد و گفت: با هدف رسیدگی به دعاوی، شکایات و تشویق مهندسان، این کمیته تشکیل و پس از ابلاغ احکام اعضا، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
علی حیدریوند، رئیس جامعه مهندسان کیش نیز با قدردانی از نقش مؤثر معاونت معماری و شهرسازی در حل مشکلات جامعه مهندسان، افزود: هزینه و دشواری سفر به استانهای دیگر برای تمدید یا ارتقای پایه پروانه از دغدغه های اصلی مهندسان شاغل در کیش بود و با پیگیریهای انجامشده و همکاری پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف و تشکل جامعه مهندسان و شرکت عمران، مجوز برگزاری دورههای آموزشی در کیش فراهم شده است و مهندسان دارای کد شهرسازی میتوانند تمامی مراحل تمدید و ارتقاء پایه خود را در کیش انجام دهند.