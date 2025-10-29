به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسن قاسم‌نژاد، با اشاره به سقف چهارهزار و پانصد مترمربعی اشتغال مهندسان، براساس مصوبه سال ۱۳۸۶، گفت: با پیگیری‌های معاونت معماری و شهرسازی، این رقم با تطبیق بر مقررات ملی ساختمان به ۲۰ هزار مترمربع افزایش یافت.

او افزود: با این تغییر سقف، فرصت مناسبی برای استفاده کامل از ظرفیت مهندسان جزیره در طرح های ساختمانی فراهم شده است.

قاسم نژاد، گفت: بازنگری در تعیین سقف اشتغال مهندسان با هدف افزایش بهره‌وری، عدالت حرفه‌ای و تقویت جایگاه مهندسان بومی انجام و زمینه حضور فعال‌تر آنها در فرآیند صدور پروانه و طراحی و نظارت بر ساخت را فراهم می‌کند.

مدیر کنترل و نظارت بر ساخت و امور مهندسان معاونت معماری و شهرسازی کیش با اشاره به حضور مهندسان حقیقی و حقوقی از سراسر کشور در کیش، از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای پیگیری امور صنفی مهندسان خبر داد و گفت: با هدف رسیدگی به دعاوی، شکایات و تشویق مهندسان، این کمیته‌ تشکیل و پس از ابلاغ احکام اعضا، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

علی حیدری‌وند، رئیس جامعه مهندسان کیش نیز با قدردانی از نقش مؤثر معاونت معماری و شهرسازی در حل مشکلات جامعه مهندسان، افزود: هزینه و دشواری سفر به استان‌های دیگر برای تمدید یا ارتقای پایه پروانه از دغدغه های اصلی مهندسان شاغل در کیش بود و با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف و تشکل جامعه مهندسان و شرکت عمران، مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی در کیش فراهم شده است و مهندسان دارای کد شهرسازی می‌توانند تمامی مراحل تمدید و ارتقاء پایه خود را در کیش انجام دهند.