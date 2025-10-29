کارخانه سیمان بیارجمند که با سرمایه ۳۸ هزار سهام‌دار مردمی شکل گرفت، پس از ۱۸ سال رکود، با هم‌افزایی دستگاه قضا و دولت جان تازه گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی سفر سال گذشته رئیس قوه قضاییه به استان سمنان و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی و تشکیل کارگروه ویژه در معاونت اول قوه قضاییه با مشارکت مسئولان قضایی و اجرایی استان، کارخانه سیمان بیارجمند پس از سال‌ها رکود، در آستانه راه‌اندازی دوباره قرار گرفته است.

محمدتقی گلی، دادستان سمنان درباره روند احیای این پروژه گفت: کارخانه سیمان بیارجمند در سال ۱۳۸۴ با هدف اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی از شرق استان، به همت جمعی از اهالی شریف منطقه آغاز به کار کرد و حدود ۳۸ هزار نفر از مردم بیارجمند به‌عنوان سهام‌داران در آن مشارکت داشتند. با این حال، به‌دلیل مشکلات اجرایی و حقوقی، طرح نزدیک به ۱۸ سال در رکود باقی مانده بود.

دادستان سمنان افزود: در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان در شهرستان میامی، مشکلات سهام‌داران و موانع اجرای طرح در اولویت پیگیری قرار گرفت.

گلی با اشاره به سفر سال گذشته رئیس قوه قضاییه به سمنان گفت: یکی از محور‌های اصلی این سفر، رسیدگی به وضعیت کارخانه سیمان بیارجمند بود. پس از این سفر، پیگیری ویژه پروژه به حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، سپرده شد و جلسه‌ای در تهران با حضور مسئولان ملی و استانی، از جمله رئیس‌کل دادگستری استان، استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

وی افزود: در این نشست مقرر شد کارگروه ویژه استانی برای احیای پروژه تشکیل شود و مسئولیت آن بر عهده استاندار سمنان قرار گیرد. پس از آن جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله ادارات کل آب، برق، گاز و صنعت، معدن و تجارت برگزار و ابعاد فنی، اداری و حقوقی طرح بررسی شد تا مسیر اجرایی هموار شود.

دادستان سمنان گفت: نتیجه این هم‌افزایی و هماهنگی میان قوه قضاییه و دولت، تصویب نهایی طرح در جلسه چهارم کارگروه استانی در تاریخ ۲۵ شهریورماه سال جاری بود. بر اساس این مصوبه، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به عنوان سهامدار عمده، اجرای پروژه را با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ هزار تن سیمان و در بازه زمانی حداکثر ۲۰ ماهه آغاز خواهد کرد.

گلی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی این اقدام افزود: راه‌اندازی مجدد کارخانه سیمان بیارجمند ضمن ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه، موجب رونق اقتصادی شرق استان و افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور خواهد شد. وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان همچون گذشته پشتیبان حقوقی و حامی سرمایه‌گذاران متعهد در مسیر تولید است.

وی در پایان احیای این پروژه را جلوه‌ای از تعامل مؤثر قوه قضاییه و دولت چهاردهم دانست و گفت: این اقدام مصداقی روشن از اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و تحقق فرامین مقام معظم رهبری در حمایت از تولید، کارآفرینی و رفع موانع اشتغال است.

صورت‌های مالی معوق سیمان بیارجمند پس از چهار سال بررسی شد

علی رضوانی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سیمان بیارجمند، با اشاره به روند احیای کارخانه طی یک سال گذشته اظهار کرد: در حوزه‌های مدیریتی، زیربنایی، فنی و مهندسی، بازرگانی، مالی و سهام، اقدامات مؤثری انجام شده است. برگزاری مجامع عمومی عادی برای بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از سال ۱۴۰۱ که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ مغفول مانده بود، از جمله اقدامات مهم صورت‌گرفته است.

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سیمان بیارجمند، با اشاره به بخشی از اقدامات صورت‌گرفته طی یک‌سال گذشته برای احیا و راه‌اندازی مجدد شرکت سیمان بیارجمند در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریتی، زیربنایی، فنی و مهندسی، بازرگانی، مالی و سهام، اظهار کرد: طی این مدت با همکاری هیئت‌مدیره جدید کارخانه، اقدامات مؤثری انجام شده که از جمله می‌توان به برگزاری مجامع عمومی عادی برای بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ازسال ۱۴۰۱ اشاره کرد؛ موضوعی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ مغفول مانده بود و صورت‌های مالی شرکت طی آن سال‌ها مورد رسیدگی قرار نگرفته بود.

احیای سیمان بیارجمند وارد مرحله تجهیز و ساخت شد

رضوانی گفت: با همکاری هیئت‌مدیره جدید، گام‌های مؤثری از جمله پیگیری تأمین زیرساخت‌های حیاتی شامل آب، برق و گاز پس از چند سال وقفه، برداشته شده است.

وی افزود: در این مدت همچنین مطالعه و بررسی معادن کائولن در سمنان و خراسان‌های رضوی و‌جنوبی، تهیه اسناد فنی خرید ماشین‌آلات خط سیمان سفید و تجهیزات مورد نیاز کارخانه و سایر اقدامات لازم در این حوزه انجام شده است.

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سیمان بیارجمند،گفت: انعقاد قرارداد حصارکشی و معماری ساختمان کنترل مرکزی، آغاز عملیات اکتشاف تفصیلی معادن با همکاری شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان و قرارداد ساخت بخشی از تجهیزات آسیاب سیمان از دیگر اقدامات اجرایی در مسیر فعال‌سازی این مجموعه تولیدی است.