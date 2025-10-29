معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در

جلسه شورای آموزش و پرورش استان گلستان تسریع در ادامه عملیات اجرایی ۱۷ مدرسه نیمه‌ تمام در شهرستان‌های مختلف استان را خواستار شد.

محمد حمیدی با اشاره به پیگیری ویژه رئیس‌جمهور در نهضت مدرسه‌سازی، خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی شد و گفت: فرمانداران با نگاه جهادی و مشارکتی، آغاز عملیات پی کنی این طرح ها را با مشارکت دهیاران و شوراها در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: فرایند جذب خیران باید از روستا آغاز شود و با هماهنگی بخشداری و فرمانداری به شهرستان برسد ،

اداره کل نوسازی مدارس نیز در برابر اقدام انجام‌شده، اعتبار لازم را تخصیص خواهد داد.