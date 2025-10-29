پخش زنده
معاون سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: ۹۰ فرصت سرمایهگذاری در استان برای معرفی به سرمایهگذاران شناسایی و تفاهم اولیه با هفت هلدینگ برای کارآفرینی در حوزه گردشگری حاصل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، نگار سریعالاطلاق اظهار کرد: فرصتهای جدید سرمایهگذاری در بخش گردشگری استان به این هلدینگها ارائه و توافقات اولیه هم حاصل شده و تلاش میشود تا زمان برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان مذاکرات منجر به انعقاد تفاهمنامه نهایی شود.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل در آذرماه سال جاری افزود: برگزاری این همایش بینالمللی فرصتی برای باز تعریف مواجهه با موضوع جذب سرمایهگذار در استان است.
معاون سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: با توجه به تاکید مقامعالی استان مبنی بر ضرورت نتیجه محور کردن تمام پیگیریهای مرتبط با همایش انتظار میرود نتایج حاصل از این رویداد با عقد تفاهمنامهها و قراردادهای همکاری، نقطه عطفی در حوزه جذب سرمایهگذار برای استان باشد.
سریعالاطلاق اضافه کرد: در این همایش مسئولیت کمیته گردشگری و خدمات که شامل حوزههای گردشگری، صنایع دستی، خدمات و عمران شهری، پزشکی، ورزشی و فرهنگی است به عهده این اداره کل بوده که بیانگر اهمیت و گستردگی این حوزه و تاثیر آن در توسعه صنعت گردشگری است.
وی با اشاره به فعالیتهای کمیته گردشگری و خدمات همایش بینالمللی سرمایهگذاری اردبیل گفت: تا زمان برگزاری این همایش برای تمام ۹۰ فرصت سرمایهگذاری شناسایی شده حوزه گردشگری و خدمات مجوز بینام صادر شود.
معاون سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل معرفی و شناساندن فرصتهای سرمایهگذاری در سطح وسیع، جذب هلدینگهای معتبر سرمایهگذاری جهت اجرای طرحهای کلان، افزایش تعامل بین دستگاههای اجرایی استان، ایجاد فضای تعامل و همافزایی بین سرمایهگذاران، بهرهبرداران و فعالان حوزه گردشگری و تشریک تجربههای موفق را از جمله اهدف این همایش ذکر کرد.
همایش بینالمللی سرمایهگذاری پنجم، ششم و هفتم آذرماه سال جاری با حضور مقامات کشوری و سرمایهگذاران داخلی و خارجی با هدف معرفی و شناساندن ظرفیتهای استان در بخشهای گردشگری، کشاورزی و صنعتی و جلب و جذب سرمایهگذاران خارجی و تعامل با سرمایهگذاران داخلی و کشورهای هدف در اردبیل برگزار میشود.
در همین راستا ۲۰۸ فرصت سرمایهگذاری در استان اردبیل شناسایی و تفاهمنامه اجرای ۲۲ طرح اقتصادی به ارزش ۴۶۰ هزار میلیارد ریال با هلدینگها و شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری امضا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استان اردبیل با برخورداری از طبیعت بکر، آثار تاریخی ارزشمند و زیرساختهای متنوع گردشگری، یکی از مقاصد مهم گردشگری ایران محسوب میشود. توسعه زیرساختها و تنوع تاسیسات گردشگری در این استان، زمینهساز افزایش ماندگاری گردشگران داخلی و خارجی شده است.