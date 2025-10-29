به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیت‌الله سید نصیر حسینی، در دومین کنگره ملی بزرگداشت آیت‌الله ملک‌حسینی که در دانشگاه یاسوج برگزار شد، با اشاره به حضور مسئولان و عالمان، جایگاه این فقیه مجاهد را نمادی از افتخار برای جامعه ایرانی و استان معرفی کرد و گفت: مهم‌ترین یادبود برای چنین شخصیت‌هایی، تداوم راه و مکتب فکری آنها است.

وی با اشاره به ۷۰ سال تلاش آیت‌الله ملک‌حسینی در مسیر تحصیل، تدریس، فرهنگ و معنویت، نقش محوری وی در تربیت انسان‌های شایسته را برجسته ساخت.

وی بیان کرد: شخصیتی که برای هدایت مردم سالیان سال زحمت کشید، تبلیغ کرد و پایگاه‌های حوزوی در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد بنا نهاد، امروز صد‌ها طلبه تربیت کرده است.

نماینده ولی‌فقیه، یکی از شاخصه‌های برجسته این عالم را فقه اجتماعی و انقلابی بودن وی برشمرد و افزود: وی از ابتدای نهضت، پیام امام راحل (ره) را دریافت و تا انتها پشتیبان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه باقی ماند.

وی با اشاره به دستاورد‌های انقلاب اسلامی در تغییر مسیر جهان در برابر سلطه غرب، به ایستادگی آیت‌الله ملک‌حسینی در مقابل رژیم پهلوی و چالش‌های فرهنگی آن زمان اشاره نمود: این شخصیت بزرگ برای اسلام، حجاب، نماز و معنویت در مقابل طاغوت پهلوی تمام قد ایستاد و به عنوان یک عنصر انقلابی، زندان رفت و مجروح شد.

آیت‌الله حسینی وظیفه کنونی را مقابله با هجمه‌های سنگین علیه دین و ارزش‌ها دانست و گفت: امروز دشمنانی که قسم خورده‌اند، میدان دفاع از حجاب و ارزش‌های دینی و معنوی را مورد حمله قرار داده‌اند، قطعاً اینها در مقابل چنین شخصیت‌هایی قرار دارند.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین مسئله در مکتب این علما، دینداری، حفظ ارزش‌های الهی و استقرار حاکمیت اسلام و ارزش‌های معنوی بر جامعه بشری بوده است و ادامه راهشان نیازمند حمایت از حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه می‌باشد.