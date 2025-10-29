پخش زنده
معاون استاندار سمنان : سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتیمبنا و اقدامات مرتبط با طرح ملی GNAF انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رضا عبدالهزاده، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در جلسه شورای اداری شهرستان سمنان گفت : طبق مصوبه اخیر شورای آمار کشور، سرشماری ۱۴۰۵ بهصورت ثبتیمبنا انجام میشود؛ به این معنا که اطلاعات و دادههای آماری از طریق دستگاههای اجرایی مرتبط گردآوری خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستیابی به سرشماری دقیق و جامع مستلزم وجود زیرساختهای لازم است، افزود: یکی از مهمترین این زیرساختها اجرای طرح GNAF است که در آن کد ملی افراد به کد پستی اماکن متصل میشود تا ترکیب جمعیتی، شغلی و سکونتی در هر منطقه مشخص گردد.
عبدالهزاده با قدردانی از پیگیری فرماندار سمنان در مدیریت اجرای پروژه GNAF در سطح شهرستان گفت: شهرداری نیز زیرساختهای مورد نیاز و نقشههای شهری را در اختیار اداره پست قرار داده و با تأمین اعتبارات شهرستانی، بهزودی شاهد تکمیل مراحل اجرایی و بهروزرسانی پلاکهای جدید شهری خواهیم بود.
وی با اشاره به اهمیت وجود ادارات مستقل در شهرستانها تأکید کرد: مکاتبهای با مدیرانکل دستگاه های اجرایی انجام شده تا ادارات نسبت به ایجاد نمایندگی شهرستانی اقدام کنند و در صورت وجود نداشتن این امکان، یکی از معاونان مدیرکل بهعنوان نماینده رسمی در شهرستان تعیین شود تا در جلسات حضور فعال داشته باشد.
وی ادامه داد: براساس برآوردها، تولید ناخالص داخلی استان سمنان در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ همت خواهد بود که بیش از ۷۰ همت آن سهم شهرستان سمنان است و هر ۸۵۰ مترمکعب آب در این شهرستان، یک فرصت شغلی ایجاد میکند.