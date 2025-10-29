پخش زنده
امروز: -
در ادامه برنامههای دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی، آیین باشکوه کاروان جشن ازدواج ۱۱۴ زوج خراسان شمالی در قالب برنامه مهر ماندگار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در ابتدای این مراسم، نوعروسان و دامادها با حضور در گلزار شهدای گمنام، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و سپس از نمایشگاه «بجنورد ۱۴۳۰» بازدید به عمل آوردند.
برنامه کاروان جشن ازدواج ۱۱۴ زوج خراسان شمالی نیز در محل کمپ پتروشیمی و با حضورنماینده ولیفقیه در خراسان شمالی، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه استان، جمعی از خانوادههای معظم شهدا، ۱۱۴ زوج جوان، جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان زوجهای جوان و تحکیم بنیان خانوادهها برگزار شد و در پایان این مراسم با اهدای هدایایی از نوعروسان و دامادها تقدیر بهعمل آمد.