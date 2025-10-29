به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر آموزش وپرورش شهرستان آبادان در این مراسم با اشاره به آغاز هفته پدافند غیرعامل، بر ضرورت ارتقای آگاهی، آمادگی و تاب‌آوری در میان دانش‌آموزان و کارکنان مدارس تأکید کرد و گفت: پدافند غیرعامل عنصری کلیدی در حفظ سلامت، امنیت و تداوم فرآیند‌های آموزشی است و مدارس باید محیط‌هایی ایمن و آماده برای مواجهه با تهدیدات نوین باشند.

درویشی به تهدیدات فضای مجازی و اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح به دانش‌آموزان و اولیا اشاره کرد و افزود: پدافند غیرعامل تنها محدود به مسائل فنی نیست؛ بلکه تقویت تاب‌آوری روانی، آموزش حفاظت در برابر اطلاعات ناصحیح و ارتقای انسجام اجتماعی از اولویت‌های است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط تلاش می‌شود فرهنگ پدافند غیرعامل در مدارس نهادینه شود تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها با آگاهی کامل در برابر تهدیدات احتمالی ایستادگی کنند.

او ادامه داد: همانگونه که ملت ایران در دوران دفاع مقدس با همدلی و مقاومت از آرمان‌های خود پاسداری کردند، امروز نیز با انسجام ملی، عشق به وطن و افزایش سطح آگاهی، موظف به صیانت از امنیت و آرامش جامعه هستیم.

در این مراسم مانور اطفا حریق و مقابله با حمله هوایی توسط دانش آموزان به اجرا درآمد.