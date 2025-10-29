رویداد استانی «ایلام ایران»؛ این بار در «هلیلان ایلام»
رویداد استانی «ایلام ایران، هلیلان ایلام» با هدف معرفی ظرفیتها، توانمندیها و مطالبات مردم در حوزههای مختلف، این بار به شهرستان هلیلان میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ناصر بهرام» مدیر کل صداوسیمای استان ایلام اظهار داشت: شهرستان هلیلان بهعنوان یکی از بکرترین مناطق طبیعی و فرهنگی استان، میزبان دوربینهای شبکه ایلام خواهد بود.
وی افزود: این ویژهبرنامه تلویزیونی که در روزهای پنجشنبه و جمعه، هشتم و نهم آبان ۱۴۰۴ از شبکه ایلام پخش میشود، رویداد استانی «ایلام ایران، هلیلان ایلام» با هدف معرفی جاذبههای گردشگری، آیینهای بومی، ظرفیتهای فرهنگی و مردمان مهماننواز این منطقه تولید شده است.
بهرام اضافه کرد: در این برنامه، بخشهایی از مناظر طبیعی، آدابورسوم محلی و توانمندیهای اقتصادی و هنری هلیلان به تصویر کشیده میشود تا بینندگان با جلوهای تازه از زیباییهای ایلام آشنا شوند.
گفتنی است این برنامه بخشی از طرح رسانهای شبکه ایلام برای معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستانهای استان به شمار میرود.