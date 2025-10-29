به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو ایران | ضبط مسابقه استعدادیابی «یک، دو، صدا» در شیراز، از رادیو ایران، بررسی موضوع‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی در برنامه «جوان ایرانی سلام»، از رادیو جوان، پخش برنامه «ققنوس» با حضور مخاطبان در حافظیه شیراز، از رادیو فرهنگ، حضور معاون استاندار و فرماندار تهران در برنامه «دور یک میز»، از رادیو تهران و آغاز سومین دوره پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» در حافظیه شیراز، از رادیو صبا، از جمله این رویدادهاست.