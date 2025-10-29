رئیس سازمان چای کشور گفت: تسهیلات کم بهره به باغی، سرمایه در گردش، ماشینی کردن تولید چای و برندسازی کارخانجات چایسازی، از طریق صندوق حمایت از توسعه چای پرداخت می‌شود.

آغاز پرداخت تسهیلات کم بهره به چایکاران و کارخانه داران چایسازی شمال کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حبیب جهانساز گفت: در راستای توسعه و رونق صنعت چای، تسهیلات به باغی کم بهره برای هرس کمربُر بوته‌های چای هر هکتار ۷۰ میلیون تومان، هرس کف بر هر هکتار ۹۰ میلیون تومان، اصلاح شیب باغ چای هر هکتار ۹۵ میلیون تومان و احیای باغ‌های رها شده هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان از طریق صندوق حمایت از توسعه چای به چایکاران گیلان و مازندران پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه بازپرداخت این تسهیلات ۳ ساله با نرخ ۴ درصد است، افزود: چایکاران برای دریافت تسهیلات، به ادارات چای شهرستان خود مراجعه کنند.

رئیس سازمان چای کشور همچنین از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای تغذیه و نگهداری باغ‌های چای خبر داد و گفت: برای هر هکتار ۱۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره پرداخت می‌شود که اقساط آن از بهای برگ سبز چای تولیدی آن‌ها در سال آینده کسر می‌شود.

حبیب جهانساز با اشاره به پرداخت تسهیلات برای ماشینی کردن تولید و پرورش چای به چایکاران شمال کشور، افزود: ۸۰ درصد قیمت ماشین آلات در قالب تسهیلات کم بهره از طریق بانک کشاورزی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات سرمایه در گردش به ازای یک و ۹ دهم سرمایه کارخانجات چایسازی از طریق صندوق حمایت از توسعه چای به کارخانه داران پرداخت می‌شود، گفت: همچنین برای برندسازی و بهداشتی کردن کارخانجات چایسازی، حداکثر تا سقف ۳ میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه داران چایسازی پرداخت می‌شود.