به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه جمع بندی مصوبات سفر اخیر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به قم با حضور دو نماینده استان قم در مجلس، استاندار، معاونین وزیر راه و شهرسازی، و اعضای کمیسیون در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه درخصوص فرودگاه قم بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد زیرسازی و آسفالت پروژه از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با استاندارد‌های وزارت راه و شهرسازی انجام گردد؛ همچنین برای تامین بودجه احداث فرودگاه قم، از طرح مولد سازی در استان بهره گرفته شود.

وی ابراز امیدواری کرد: تا اوایل سال ۱۴۰۷ شاهد افتتاح و سپس بهره برداری از فرودگاه قم باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: همچنین در این جلسه مقرر شد طرح آزادراه شهید سلیمانی بصورت ۵۰ درصد مشارکت بخش خصوصی و ۵۰ درصد کمک‌های دولتی جهت تکمیل ۱۲ کیلومتر فاز اول این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی افزود: بخشی از قدرالسهم دولت، از محل ۷۰ درصد اخذ عوارض اتوبان قم_تهران برای پیمانکار تامین گردد و مابقی از سایر محل‌های دولت پرداخت شود.

حجت الاسلام والمسلمین روانبخش در ادامه گفت: در موضوع تکمیل پروژه مترو قم نیز مقرر شد در سال آینده سهم دولت از طریق واگذاری اوراق مشارکت افزایش خوبی یافته و زمینه جذب کامل‌تر اوراق در سال جاری نیز از سوی دولت محترم تسهیل گردد.