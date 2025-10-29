به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیراین همایش گفت: این رویداد با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ملی مهارت، در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۷ و ۸ آبانماه ۱۴۰۴ برگزارمیشود.

غلامرضا زمانی افزود: مهارت افزایی باهدف ارتقای مهارت در جامعه، هدایت شغلی به سمت مشاغلی که نیاز به آموزش کوتاه مدت داشته باشد و فاصله دانشگاه با صنعت را پرکند و صلاحیت حرفه‌ای با حضور اساتید، کارآفرینان و دانشجویان سه محور اصلی این همایش است.

وی گفت: نقش فناوری‌های نوین آموزشی و هوش مصنوعی در تحول آموزش عالی،روش‌های مشارکت دستگاه‌های اجرایی در هدایت شغلی دانشجویان،نقش آموزش‌های عالی مهارتی در نظام صلاحیت حرفه‌ای کشور،روش‌های هماهنگی و انطباق برنامه‌های درسی با نیاز‌های بازار کار،الگو‌ها و تجارب ملی و بین‌المللی در مهارت‌افزایی و هدایت شغلی دانشجویان،روش‌ها و راهکار‌های استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در آموزش عالی و آینده‌نگاری و سیاست‌گذاری آموزش عالی با تمرکز بر مهارت‌افزایی،فناوری‌های نوآیند، مشاغل آینده و مهارت‌های ضروری دانش‌آموختگان نقش و جایگاه انجمن‌های علمی در مهارت‌افزایی و هدایت شغلی دانشجویان نیز از موضوعات مقالات ارائه شده است .

زمانی افزود: ۳۰۰ مقاله رسیده به دبیرخانه این همایش به صورت سخنرانی و پوستر ارائه میشود.

این همایش میزبانی دانشگاه فنی شهید محمد منتظری مشهد در حال برگزاری است.