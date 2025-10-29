نصب عرشه فلزی پل دوآب شهرستان چگنی
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان از نصب عرشه پل فلزی خرپایی دوآب شهرستان چگنی به طول ۶۰ متر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان با اشاره به نصب عرشه فلزی پل دوآب شهرستان چگنی اظهار داشت: پل دوآب شهرستان چگنی از جمله پلهایی است که در سیل سال ۱۳۹۸ تخریب شد که در آن زمان بازسازی پل به صورت موقت انجام و تردد برقرار شد.
مصطفی ملکی صادقی ادامه داد: با تلاش و پیگیریهای انجام شد برای احداث پل جدید، علاوه بر تقویت کوله و پایههای میانی پل، ارتفاع پایههای پل جهت آب گذر بیشتر، مرتفع شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان با بیان اینکه دهانه این پل ۶۰ متر طول دارد، گفت: برای ساخت این پل ۷۰میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
ملکی صادقی به اهمیت احداث این پل اشاره کرد و افزود: این پل علاوه بر اینکه راه ارتباطی چندین روستا میباشد، مسیر ارتباطی محور خرم آباد ـ پلدختر به محور خرم آباد ـ کوهدشت وصل میکنند.