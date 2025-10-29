امروز: -
پس از ۲۰ سال انتظار، اهوازی‌ها ۳۰ ماه دیگر باید منتظر مترو بمانند

پروژه قطار شهری اهواز سرانجام پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از کلنگ‌زنی، وارد فاز اجرایی جدید شده است. این تحول با امضای تفاهم‌نامه میان استانداری خوزستان و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در جریان سفر هیئت دولت در اهواز رقم خورد. عملیات اجرایی از خردادماه ۱۴۰۴ در چند جبهه کاری آغاز شده و تکمیل ۱۰ ایستگاه از فازهای ۱ و ۲ خط یک در اولویت قرار دارد. امید است خط یک به طول ۱۱.۵ کیلومتر (شامل دو فاز) با بیشترین پیشرفت فیزیکی، در ۳۰ ماه آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.
عکاس :ابراهیم جرفی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ - ۱۱:۵۰
