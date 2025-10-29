پروژه قطار شهری اهواز سرانجام پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از کلنگ‌زنی، وارد فاز اجرایی جدید شده است. این تحول با امضای تفاهم‌نامه میان استانداری خوزستان و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در جریان سفر هیئت دولت در اهواز رقم خورد. عملیات اجرایی از خردادماه ۱۴۰۴ در چند جبهه کاری آغاز شده و تکمیل ۱۰ ایستگاه از فازهای ۱ و ۲ خط یک در اولویت قرار دارد. امید است خط یک به طول ۱۱.۵ کیلومتر (شامل دو فاز) با بیشترین پیشرفت فیزیکی، در ۳۰ ماه آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

عکاس : ابراهیم جرفی