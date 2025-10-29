سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از نقل و انتقال ۲۵ هزار و ۹۷۰ دستگاه خودرو از ابتدای سال در مراکز شماره‌گذاری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ خسروی گفت: تعویض پلاک یکی از مراحل مهم در روند نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه است و این فرآیند در مراکز تعویض پلاک استان با بررسی اصالت خودرو، پرداخت دیون دولتی و صدور سند مالکیت جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، انجام می‌شود.

وی با اشاره به انتشار برخی مطالب در خصوص سردرگمی شهروندان در روند نقل و انتقال خودرو، افزود: هم‌اکنون مراکز شماره‌گذاری استان با نوبت‌دهی اینترنتی و امکان پرداخت غیرحضوری دیون، تمام مراحل انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار و تحویل پلاک و سند مالکیت جدید را در کمترین زمان انجام می‌دهند.

به گفته وی در چند سال اخیر هیچ‌گونه مشکل خاصی در روند نقل و انتقال خودرو برای شهروندان گزارش نشده و خدمات این مراکز با نظم و سرعت مطلوبی در حال ارائه است.

سرهنگ خسروی افزود: بر اساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل کشور مصوب ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ و همچنین ابلاغیه دادستان کل کشور، برگ سبز صادره از سوی پلیس به عنوان سند رسمی مالکیت خودرو شناخته می‌شود و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو اختیاری است.