بر اثر تصادف خودروی حامل خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور در جاده شریف آباد - ایوانکی ، همسر وی درگذشت و ۴ عضو خانواده اش مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، بر اثر تصادف خودروی حامل خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور در جاده شریف آباد - ایوانکی، همسر وی درگذشت و ۴ عضو خانواده اش مصدوم شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: این حادثه ظهر امروز در ورودی ایوانکی بر اثر برخورد خودروی تارا با کامیون رخ داد.

کارن یحیایی افزود: در این حادثه همسر معاون رئیس جمهور در دم درگذشت و پدر همسر و ۳ فرزند اسماعیل سقاب اصفهانی مصدوم شدند.

یحیایی با بیان اینکه فرزندان معاون رئیس جمهور در بازه سنی ۱۲ تا ۱۶ سال هستند، گفت: حال دو نفر از این افراد وخیم است.

وی افزود: مصدومان پس از انتقال به بیمارستان معتمدی و دریافت درمان اولیه، برای ادامه روند درمانی به تهران منتقل شدند.

اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان سیاست گذاری و مدیریت راهبردی انرژی است.