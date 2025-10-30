به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، یونس ولی‌زاده از برگزاری رقابت‌های استانی رده‌های خردسالان و نونهالان در بجنورد خبر داد و گفت: این رقابت‌ها فرصتی برای درخشش نسل تازه جودوکاران استان است.

وی افزود: این مسابقات روز جمعه نهم آبان در سالن جودو مجموعه ورزشی تختی بجنورد برگزار خواهد شد.

ولی‌زاده گفت: وزن‌کشی شرکت‌کنندگان از ساعت ۷ تا ۸ صبح انجام شده و رقابت‌ها از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.

وی با اشاره به شرایط شرکت در این مسابقات گفت: ورزشکاران رده خردسالان متولدین ۱۱ دی ۱۳۹۲ تا ۱۰ دی ۱۳۹۵ و نوگلان متولدین ۱۱ دی ۱۳۹۵ تا ۱۰ دی ۱۳۹۸ هستند.

وی افزود: جودوکاران باید دارای کمربند زرد، کارت بیمه ورزشی و معرفی‌نامه از هیئت شهرستان باشند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این رقابت‌ها، ایجاد انگیزه و کشف استعداد‌های جدید در میان جودوکاران کم‌سن‌وسال است.