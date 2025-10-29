انتخاب رودخانه زهره قطب جدید پرورش ماهیان خاویاری و گرم آبی کشور
در بازدید جمعی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد و سرمایهگذار چهار نقطه در منطقه باباکلان شهرستان گچساران به عنوان مزرعه پرورش ماهیان خاویاری و گرم آبی کشور انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در بازدید از اراضی چم علی در منطقه باباکلان شهرستان گچساران با اشاره به ظرفیتهای بینظیر منطقه، گفتت: در این بازدید، معیارهای مختلفی از جمله کیفیت آب، شرایط محیطی و آب و هوایی، دما و شوری آب به دقت ارزیابی شد که دو نقطه از اراضی، شرایط ایدهآل و مستعدی برای اجرای این مجتمع عظیم پرورش ماهی دارند.
رضا فرازی هدف از این بازدید را مکانیابی و امکانسنجی به منظور احداث مجتمع پرورش ماهیان خاویاری و گرمآبی عنوان کرد.
وی با اشاره به قابلیت کم نظیر و بلااستفاده رودخانه زهره، خاطرنشان کرد: امکانات و قابلیتهای ارزشمند این رودخانه بزرگ تاکنون در حوزه آبزی پروری مورد بهرهبرداری مطلوب قرار نگرفته و عملاً این ثروت خدادادی از استان خارج میشد، اما با اجرای این طرح، از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه استفاده خواهیم کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان با تأکید بر اهمیت راهاندازی این مجتمع، تصریح کرد: پرورش ماهیان خاویاری به دلیل نقش آن در تأمین گوشت و خاویار، توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان جهاد کشاورزی با بررسی، مطالعات و انجام زیرساخت و بسترسازی قانونی، آماده است تا در آینده این فرصت سرمایهگذاری سودآور را به سرمایهگذاران متقاضی واگذار کند.
در این بازدید میدانی که با حضور مدیر و معاون شیلات و معاونین بهبود تولیدات دامی و گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گچساران و همچنین سرمایهگذار این طرح انجام شد، چهار نقطه در اراضی ملی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.