وی با اشاره به قابلیت کم نظیر و بلااستفاده رودخانه زهره، خاطرنشان کرد: امکانات و قابلیت‌های ارزشمند این رودخانه بزرگ تاکنون در حوزه آبزی پروری مورد بهره‌برداری مطلوب قرار نگرفته و عملاً این ثروت خدادادی از استان خارج می‌شد، اما با اجرای این طرح، از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی این مجتمع، تصریح کرد: پرورش ماهیان خاویاری به دلیل نقش آن در تأمین گوشت و خاویار، توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان جهاد کشاورزی با بررسی، مطالعات و انجام زیرساخت و بسترسازی قانونی، آماده است تا در آینده این فرصت سرمایه‌گذاری سودآور را به سرمایه‌گذاران متقاضی واگذار کند.