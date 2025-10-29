پخش زنده
مرحله شانزدهم سهمیه نفت سفید در سیستان و بلوچستان تمدید اعتبار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان اعلام کرد: سهمیه نفتسفید اعلام شده مرحله شانزدهم، برای نواحی زاهدان، زابل و خاش تا تاریخ پنجم آذرماه ۱۴۰۴ و برای ناحیه سراوان تا ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ تمدید اعتبار شد.
شهروندان مصرفکننده نفت سفید (فاقد گازشهری) در شهرستانهای زاهدان، میرجاوه، زابل، زهک، هیرمند، هامون، نیمروز، خاش، تفتان، سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن اعم از شهری، روستایی و عشایری میتواند تا تاریخهای اعلام شده برای دریافت سهمیه نفت خود اقدام کنند.