شهروند خبرنگار؛ گلایه از تخریب یک اثر تاریخی در بابل تا وضعیت خیابانهای خاکی مرکز استان
شهروند خبرنگاران مازندرانی از تخریب یک اثر تاریخی در بابل، جادههای خاکی در مرکز استان و آبگرفتگی در روزهای آفتابی گلایه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ شهروند خبرنگاران مازندرانی با ارسال تصاویر و گزارشهایی از تخریب مقبره ملا نصیرا و شیخ کبیر بابل، وضعیت آب آشامیدنی منطقه حیدرکلا بابل، آبگرفتگی خیابان طالقانی بابلسر در روزهای آفتابی، مشکلات مخابراتی و آسفالت نشدن یک خیاباان ۴۰۰ متری بعد از دو سال در مرکز استان انتقاد کردند
مردم میتوانند گزارشها، تصاویر و ویدئوهای خود را از طریق پیامرسانها به آدرس @mazandaran_irib یا با عضویت در گروه موج مجازی در پیامرسان ایتا به نشانی: https://eitaa.com/joinchat/۱۷۶۷۵۷۲۵۴۰ C ۲۳۰۲۹۲۱۷۷۸ ارسال کنند.
گزارشهای دریافتی پس از بررسی و تأیید، به نام ارسالکننده در بخشهای خبری و شبکههای اجتماعی خبرگزاری صداوسیمای مازندران منتشر خواهد شد.