شهروند خبرنگاران مازندرانی از تخریب یک اثر تاریخی در بابل، جاده‌های خاکی در مرکز استان و آبگرفتگی در روز‌های آفتابی گلایه کرده‌اند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ شهروند خبرنگاران مازندرانی با ارسال تصاویر و گزارش‌هایی از تخریب مقبره ملا نصیرا و شیخ کبیر بابل، وضعیت آب آشامیدنی منطقه حیدرکلا بابل، آبگرفتگی خیابان طالقانی بابلسر در روز‌های آفتابی، مشکلات مخابراتی و آسفالت نشدن یک خیاباان ۴۰۰ متری بعد از دو سال در مرکز استان انتقاد کردند

مردم می‌توانند گزارش‌ها، تصاویر و ویدئو‌های خود را از طریق پیام‌رسان‌ها به آدرس @mazandaran_irib یا با عضویت در گروه موج مجازی در پیام‌رسان ایتا به نشانی: https://eitaa.com/joinchat/۱۷۶۷۵۷۲۵۴۰ C ۲۳۰۲۹۲۱۷۷۸ ارسال کنند.