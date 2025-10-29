به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر کنگره ۸ هزار شهید استان همدان در مراسم سالگرد رحلت آیت الله موسوی همدانی گفت: آیت الله موسوی همدانی مرد روز‌های سخت جنگ و همراه مردم همدان بود و در سخت‌ترین شرایط جنگی درکنار و همراه رزمندگان بود.

سردار مهدی فرجی افزود: آیت الله موسوی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه هم مردم را به وحدت و همبستگی و همراهی با دولت و کمک به جبهه‌های جنگ دعوت می‌کرد.

آیت الله سید ابوالحسن دبستانی معروف به موسوی همدانی از جمله امامان جمعه‌ای بود که در زمان حیات امام خمینی (س) به این جایگاه امام جمعه همدان منصوب شد.

آیت الله موسوی همدانی در بیست و یکم رمضان سال ۱۳۴۷ هجری قمری مصادف با ۱۳۰۸ هجری شمسی در روستای شورین همدان به دنیا آمد و در خانواده‌ای روحانی بزرگ شد.

در کارنامه تحصیلی وی شاگردی بزرگانی همچون امام خمینی و آیات آخوند همدانی، بروجردی، سلطانی و گلپایگانی به چشم می‌خورد

دهم مهر ماه سال ۶۳ مطابق با ششم محرم الحرام سال ۱۴۰۵ [۱]‎، سید ابوالحسن موسوی همدانی از طرف امام به امامت جمعه همدان برگزیده و به

نوزده سال بعد، اما وی به دلیل بیماری و مشکلاتی که برایش به لحاظ جسمی پیش آمد، از منصب خود کناره گیری کرد و به قم رفت.

آیت الله موسوی همدانی در دوره‌های دوم و سوم مجلس خبرگان رهبری نمایندگی مردم همدان را عهده دار شد.

او فعالیت‌های مختلف فرهنگی و سیاسی دیگری نیز داشت که از جمله آنها می‌توان به نمایندگی ولی فقیه در استان همدان، تجدید بنای حوزه علمیه زنگنه، تجدید بنای کتابخانه بزرگ غرب کشور و حوزه علمیه آیت الله آخوند همدانی و تدریس کتاب کفایه اشاره کرد.

آیت الله موسوی همدانی سه سال رنج بیماری را تحمل کرد و سرانجام در روز سه‌شنبه دهم آبان ماه ۱۳۸۶ به علت عارضه مغزى و در سن هفتاد و هشت سالگی در بیمارستان ولى‌عصر (عج) قم درگذشت.

پیکر آیت الله موسوی همدانی را از مسجد امام حسن عسکرى (ع) قم تا حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تشییع و سپس برای خاک سپاری به همدان منتقل کردند. پیکر او را در باغ بهشت همدان به خاک سپردند.

سه روز عزای عمومی در همدان و نیز تعطیلی رسمی در روز دهم آبان ماه ۸۶ در این شهر به پاس دو دهه زحمات او در همدان اعلام شد.