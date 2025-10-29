مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از فراهم شدن امکان واگذاری زمین به متقاضیان شهری طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در مناطق روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید شاهین‌فر با اشاره به بند ۱۲ مصوبه بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن، گفت: بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مجاز است از اراضی حاصل از افزایش محدوده روستا‌ها که برای اجرای طرح‌های حمایتی اختصاص یافته است، جهت تأمین زمین برای متقاضیان شهری طرح جوانی جمعیت و سایر طرح‌های حمایتی مسکن، در صورت تمایل و درخواست متقاضیان واجد شرایط، استفاده کند.

وی افزود: در این زمینه، اولویت تخصیص زمین با متقاضیان بومی ساکن و غیرساکن روستاهااست و متقاضیان شهری واجد شرایط نیز می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به تکالیف مقرر در این مصوبه، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی موظفند با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی، پالایش دقیق متقاضیان واجد شرایط را از طریق استفاده از تمامی ابزار‌های موجود از جمله سامانه سیب سلامت، تحقیقات محلی و سایر روش‌ها انجام دهند.

شاهین‌فر ادامه داد: همچنین مقرر شده است اراضی روستایی با اولویت روستا‌های واقع در حریم شهر‌ها به‌ویژه روستا‌های متصل به محدوده شهری شناسایی و در جلسات آتی، برنامه اجرایی احصاء و نحوه تخصیص آنها ارائه شود.

وی تأکید کرد: تخصیص زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستا‌ها منوط به رعایت کامل مفاد قانون و مصوبه شورای عالی مسکن است و تنها در مورد متقاضیانی قابل اجراست که پس از احراز شرایط و تأیید نهایی توسط ادارات کل راه و شهرسازی در سامانه «تِم» ثبت و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارجاع شده باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تصریح کرد: در صورتی که متقاضیان شهری پیش از احراز کامل شرایط و تأیید نهایی به بنیاد مسکن ارجاع شوند، لازم است هماهنگی‌های لازم با ادارات کل راه و شهرسازی استان انجام و اصلاحات مربوطه صورت گیرد و همچنین نتایج بررسی‌ها باید به‌صورت مستمر و هفتگی به دفتر امور زمین گزارش شود.

شاهین‌فر، با بیان اینکه این اقدام با هدف تسهیل در تأمین مسکن و ایجاد بستر مناسب برای تشکیل و تحکیم خانواده‌ها انجام می‌شود، گفت: متقاضیان مشمول می‌توانند جهت بهره‌مندی از مزایای این طرح، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان مراجعه کنند.