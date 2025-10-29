به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این مراسم گفت : ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ورزشکار درکشور دارای کارت خدمات درمانی ورزشی هستند.

یاسرعربی نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زیر ساخت ها در حوزه ورزش قهرمانی باید تقویت شود و بسترهای توسعه ورزش در میان نوجوانان و جوانان توسعه یابد .

فرماندارگرمسار و سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان هم در این مراسم بر ضرورت قدردانی ازورزشکاران و افتخار آفرینان استان تاکید کردند

در پایان این همایش از ۱۲ ورزشکار برتر که در مسابقات کشوری و بین المللی درخشیدند تجلیل شد .