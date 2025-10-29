رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر لزوم تدوین طرح جامع سنجش کیفیت کالا و خدمات تاکید کرد و گفت: سنجش‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که منافع مصرف‌کننده در اولویت قرار گیرد.

ضرورت اولویت‌دهی به رضایت مصرف‌کنندگان در فرآیند سنجش کالا و خدمات

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ از سازمان ملی استاندارد؛ خانم فرزانه انصاری در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری سنجش نرخ افزایش کیفیت کالا و خدمات با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت کالا‌ها و خدمات؛ گفت: برای دستیابی به نرخ کیفیت و نظرات مصرف‌کنندگان باید به مدلی جامع دست یابیم که تنها بر پایه اعداد نباشد، بلکه بتواند خروجی‌هایی ارائه دهد که برای مردم و سیاست‌گذاران قابل استفاده باشد و نفع آن به جامعه بازگردد.

وی تولید و اعتباربخشی به نرخ کیفیت را از وظایف اصلی سازمان دانست و افزود: در گزارش‌های طرح سنجش نرخ رشد کیفیت، لازم است تمام محور‌های ارزش‌گذاری کالا و خدمات مورد توجه قرار گیرد.

انصاری همچنین با اشاره به نقش فناوری و نوآوری در افزایش رقابت‌پذیری صنایع، تحلیل دقیق بازار و مقایسه تولیدات داخلی با نشان‌های خارجی را عاملی مهم در ارتقای کیفیت عنوان کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند مشاوری کارآمد در بسیاری از جنبه‌های زندگی باشد، گفت: در مدل‌سازی طرح سنجش نرخ رشد کیفیت، به‌ویژه در بخش صحت‌سنجی، می‌توان از ظرفیت هوش مصنوعی بهره‌مند شد.

وی بر لزوم اولویت‌دهی به رضایت مصرف‌کنندگان در فرآیند سنجش تأکید کرد و افزود: سنجش‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که منافع مصرف‌کننده در اولویت قرار گیرد. همچنین میزان رضایت از خدمات دستگاه‌های اجرایی نیز باید به‌تدریج در این طرح گنجانده شود.