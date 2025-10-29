پخش زنده
امروز: -
پویش «صبر زینبی» با محوریت ترویج بخشش و گذشت در استان کرمان آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان گفت: همزمان با سراسر کشور، پویش معنوی «صبر زینبی» با شعار «به احترام حضرت زینب (س)، میبخشم» در استان کرمان آغاز شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی بیان کرد: این پویش با هدف ترویج روحیه گذشت و بخشش، از پنجم آبانماه به مدت یک ماه در سراسر استان اجرایی شده است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان کرمان، گفت: حضرت زینب (س) نماد صبر و بزرگواری در تاریخ اسلام است و این پویش فرصتی برای بازخوانی ارزشهای انسانی در حل اختلافات است.
وی با اشاره به نقش سازنده این حرکت فرهنگی و معنوی در کاهش تنشها و گسترش آرامش اجتماعی افزود: در بسیاری از پروندهها، یک جمله بخشش میتواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد، ما تلاش داریم با همراهی بزرگان محلی، گروههای مردمی و نهادهای فرهنگی، زمینهساز رفع اختلافات خانوادگی، مالی و اجتماعی را فراهم آوریم.
این مقام قضایی همچنین تأکید کرد: این پویش دعوتی است برای بازگشت به آرامش، مدارا و گذشت، از همه شهروندان دعوت میکنیم تا با مشارکت در این حرکت، سهمی در ساختن جامعهای آرامتر و مهربانتر داشته باشند.