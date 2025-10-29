رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد از آغاز طرح بهسازی و رنگ آمیزی پایه‌های چراغ برق در بلوار‌های شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسعود حبیبی گفت: برای ارتقاء جلوه‌های بصری و بهبود سیما و منظر شهری، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد اجرای طرح رنگ آمیزی پایه‌های روشنایی در بلوار‌های اصلی سطح شهر را در دستور کار خود قرار داد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف افزایش زیبایی محیطی، جلوگیری از فرسایش پایه‌ها و ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر در نمای معابر شهری در حال اجراست، افزود: در این طرح ۱۰ میلیارد ریال تامین و برنامه ریزی شده بیش از هزار پایه روشنایی در نقاط مختلف و پررفت و آمد شهر رنگ آمیزی و بهسازی شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد گفت: رنگ آمیزی پایه‌های روشنایی نه تنها موجب افزایش دوام و طول عمر تجهیزات روشنایی می‌شود، بلکه نقش مهمی در زیباسازی محور‌های شهری و ایجاد طراوت بصری برای شهروندان ایفا می‌کند.

حبیبی گفت: عملیات اجرایی با رعایت استاندارد‌های فنی و استفاده از رنگ‌های مقاوم در برابر شرایط اقلیمی انجام می‌شود و تا پایان فصل جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد با اجرای چنین طرح‌هایی گام دیگری در مسیر زیباسازی و نگهداشت فضا‌های عمومی برداشته و تلاش دارد با بهره گیری از توان نیرو‌های متخصص و برنامه ریزی‌های منسجم، شهری زیبا و پویا برای همه شهروندان فراهم سازد.