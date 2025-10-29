مدیرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: مازندران، رتبه دوم واحد‌های چاپی در کشور را داراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیست و چهارمین همایش صنعت چاپ و نشر استان مازندران عصر دیروز در تالار مرکزی ساری با حضور مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

عباس زارع در این همایش با اعلام اینکه مازندران به لحاظ تعدد واحد‌های چاپی در کشور بعد از تهران در رتبه دوم قرار دارد، گفت: صادرات محصولات چاپی سالهاست که مورد غفلت واقع شده و سهم استان مازندران هم تقریبا" صفر است.

مدیرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به کاهش ۴۵ درصدی واردات محصولات چاپی به کشور، راه‌اندازی منطقه آزاد مازندران را فرصتی برای صادرات کالا‌های چاپ و بسته‌بندی از طریق ۷ کشور اوراسیا اعلام کرد که نباید آن را از دست داد.

زارع با اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله چاپ در ایران که در هیچ کدام از کشور‌های خاورمیانه تا به این میزان سابقه ندارد، کشورمان را یکی از پرافتخارترین‌ها در حوزه چاپ جهان معرفی کرد.

وی با اشاره به گردش مالی ۸۰۰ میلیارد دلاری صنعت چاپ در دنیا به عنوان یک صنعت میان‌بخشی که در خاورمیانه نیز رونق دارد، اظهار کرد که در دولت چهاردهم در حوزه چاپ هم به لحاظ محتوایی و هم از جنبه فرهنگی و صنعتی توجه شده است و نیز پذیرفتیم که بیش از ۹۰ درصد از صنعت چاپ به حوزه بسته‌بندی بازمی‌گردد.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد با بیان اینکه مسئولیت و تولی‎گری حوزه چاپ و بسته‌بندی را به طور کلی می‌پذیریم و این موضوع را بدون لکنت و با صدای بلند نیز عنوان می‌کنیم، افزود: تمام مشکلات صنعت چاپ و نشر را با کمک فعالان اقتصادی در این بخش حل می‌کنیم چرا که صنعت چاپ، آیینه تولید کشور بوده و در جنگ ۱۲ روزه نیز وامدار فعالان چاپ، نشر و بسته‌بندی هستیم که در همه حوزه‌ها اعم از بهداشتی، غذایی و فرهنگی کار خود را به بهترین شکل انجام دادند و هیچ خللی احساس نشد.

برنامه‌های وزارت فرهنگ در کاهش واردات

این مسئول یکی از کلان‌برنامه‌های دفتر چاپ و نشر را در این اعلام کرد که میزان واردات کاهش و صادرات افزایش یابد با این توضیح که در سال گذشته با آمار عجیب واردات بیش از ۴۶ هزار تنی محصولات چاپی مواجه بودیم و از آنجا که آمار جالبی نبود؛ قول دادیم که در سال اول برنامه بتوانیم ۴۰ درصد واردات به کشور را کم کنیم.

زارع در یک آمار مقایسه‌ای اعلام کرد که از اسفندماه ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۳ حدود ۱۳ هزار تن واردات و ۱۴ هزار تن صادرات محصولات چاپی را داشتیم؛ و مقایسه اسفند ۱۴۰۲ با ۱۴۰۳ در این بود که صادرات به ۲۰ هزار تن و واردات به ۸ هزار تن رسید؛ به بیانی دیگر در حوزه صادرات ۴۰ درصد و در واردات ۴۵ درصد کاهش داشتیم.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ گفت: یعنی اگر ۴۵ درصد از واردات محصولات چاپی را کم کردیم؛ در واقع به رونق چاپخانه‌های کشور کمک شد که سرریز این موفقیت در چاپخانه‌های نمونه به وضوح دیده می‌شود.

واردات ۵ هزار تن بروشور و کاتالوگ به ایران در سال گذشته

این مسئول با اعلام اینکه در سال گذشته ۵ هزار تن واردات بروشور و کاتالوگ به کشور را داشتیم، افزود: برنامه‌ریزی کردیم که در این بخش به شدت در واردات سختگیری و از صادرات محصولات چاپی نیز به شدت همراهی می‌کنیم.

زارع با بیان اینکه در حال حاضر در سه بخش تولید پاکت‌های مقوایی چند لایه، قوطی‌های آلومینیومی با چاپ و لایه‌های بیرونی محصولات سلولزی به طور کامل واردکننده هستیم، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش چاپ افست و لیبل تقریبا اشباع شده است و اگر سرمایه‌گذارانی به سمت این سه محصول مذکور بیایند، از آنها حمایت می‌کنیم.

صادرات محصولات چاپی مازندران از ظرفیت منطقه آزاد

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ با بیان اینکه ۷ کشور اوراسیا (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان) به همراه عراق و افغانستان مقاصد صادرات محصولات چاپی کشور هستند، راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری در مازندران را فرصت مغتنمی برای صادرات محصولات صنعت چاپ و بسته‌بندی اعلام کرد که با توجه به برداشته شدن محدودیت‌های گمرکی و مالیاتی، باید به بهترین شکل صادرات انجام بگیرد.

زارع به ساماندهی مجوزات در حوزه چاپ و نشر تاکید و اظهار کرد که هنوز رقم درستی از تعداد چاپخانه‌های کشور نداریم و آمار‌ها متضاد است لذا در فراخوانی از چاپخانه‌داران خواسته شده که مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند تا مجوز‌های جدید صادر و مجوز‌های قدیمی باطل شوند.

او ادامه داد: هر چاپخانه دارای شناسه یکتا خواهد بود و این مجوزات دائمی بوده و شناسنامه و هویت چاپخانه‌هاست.

کارگروه ملی چاپ و نشر در مرحله اجرا

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری برای تشکیل کارگروه ملی صنعت چاپ خبر داده و این را هم اعلام کرد که البته تسهیلات و اعتبارات وزارت فرهنگ چنگی به دل نمی‌زند به طوری که در سال گذشته ۱۵۱ میلیارد تومان اعتبار داشتیم و به مازندران حدود ۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

زارع در پایان اظهار امیدواری کرد که روز شنبه آینده در جلسه بانک مرکزی در خصوص تسهیلات چاپخانه‌ها گفت‌و‌گو‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در جهت کمک به رونق صنعت چاپ و نشر و بسته‌بندی باشد.

حمزه پور و گزارشی از این همایش: